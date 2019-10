Pelosi om Trump-samtale: – Et angrep på grunnloven

– Vi mener dette er en trist sak for landet vårt. Det er ingen grunn til å være glad for å kanskje måtte stille presidenten for riksrett, sier majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Onsdag holdt hun en pressekonferanse sammen med leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff.

Dramaet som utspiller seg i Washington ble utløst da en ikke identifisert mann som jobber i CIA, varslet om at Donald Trump i en telefonsamtale hadde forsøkt å presse den nyvalgte presidenten i Ukraina til å etterforske det som kan bli Trumps motstander i presidentvalget, demokraten Joe Biden.

Et referat av samtalen har senere blitt publisert, der det kan tolkes at Trump antyder at han vil få den nye ukrainske presidenten til å samarbeide med Rudy Giuliani og USAs justisminister William Barr om å etterforske Biden og sønnens forretninger i Ukraina.

Pelosi hevder at demokratene ikke nødvendigvis ønsket å innlede en riksrettsprosess mot Trump, men at de så seg nødt da presidenten innrømmet å ha hatt telefonsamtalen.

– Det er en trussel mot vårt system. Vi så på dette som et angrep på grunnloven da presidenten innrømmet å ha hatt disse samtalene. Da hadde vi ikke annet valg, sier Pelosi.

– Forsøker å skremme vitner

President Trump har også uttrykt at han er misfornøyd med at varsleren blir holdt anonym, og sagt at han mener han fortjener å møte sin anklager.

Adam Schiff sa på presskonferansen at det var uaktuelt, og at han mener måten presidenten og hans administrasjon håndterer situasjonen på, er farlig.

– Dette er et åpenbart forsøk på å skremme vitner. De forsøker å egge til vold, sier Schiff.

Adam Schiff sier videre at de er svært bekymret for det de mener er innblanding fra Trump-administrasjonen i deres etterforskning.

– Et hvert forsøk fra presidenten eller utenriksministeren på å påvirke kongressens etterforskning, vil bli sett på som forsøk på hindring av rettens prosess, sier Schiff.

– Et kupp!

Pelosi kunngjorde i forrige uke at representantene i kongressen har innledet prosessen som kan føre til at presidenten kan stilles for riksrett.

Enkelt forklart vil komiteene fortsette å etterforske Trump, slik de har gjort de siste månedene, men nå vil de ha i oppdrag å avdekke om det er utført noen lovbrudd som er alvorlige nok til at Trump burde bli stilt for riksrett.

Deretter vil representantene eventuelt gjennomføre en avstemming. Om det da er flertall for riksrett vil saken føres for senatet. Og skal Trump avsettes må det være såkalt super-majority – to tredels flertall.