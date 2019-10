På under én uke har «Exit» blitt sett av over 600.000 nordmenn. Serien skildrer livene til fire finansmenn som alle jobber i finansgryta på Tjuvholmen i Oslo.

Serien har sjokkert med skildringer av et miljø preget av vill festing, mye alkohol, narkotika og prostituerte.

Ekte historier

De fire karakterene i serien er basert på fortellinger fortalt fra folk som er eller har vært i bransjen.

Serieskaperne anslår at rundt 70 prosent av historiene som kommer frem i serien er ekte.

– Alle historiene kan ikke faktasjekkes, men vi har fysiske bevis, uten at jeg kan gå inn på detaljene rundt det. Vi hadde ikke hevdet at dette er basert på sanne historier hvis vi ikke hadde hatt ryggdekning for det, sa produsent og direktør i produksjonsselskapet Fremantle, Petter Testmann-Koch, til TV 2 tirsdag.

– Overrasket

Skuespiller Jon Øigarden (48) spiller Jeppe i NRK-serien. 48-åringen innrømmer at han er overrasket over suksessen serien har hatt så langt.

– Jeg er overrasket på godt og vondt. Vi er glad for at serien har fått så mye oppmerksomhet, og at folk liker serien. For man vet jo aldri om det blir en suksess eller fiasko, sier Øigarden til TV 2.

I arbeidet med serien har serieskaperne gjort omfattende intervjuer med fire finansmenn som har fortalt sine historier. Men skuespillerne fikk ikke møte personene serien er basert på.

– Vi har ikke vært mer tett på enn at vi har fått lov til å se et sladdet intervju med disse fire guttene som varte i tre-fire timer. Det var ganske interessant, veldig nyttig og fascinerende, sier den kjente skuespilleren.

Dobbeltliv

Øigarden tror selv at miljøet i finansbransjen består av seriøse og hardtarbeidende mennesker, men at det også finnes de som stikker seg ut, og som har en livsstil som ikke passer inn i vårt A4-liv.

– Det er ingen tvil om at det leves et dobbeltliv. Når det er mye penger involvert, er det åpenbart at folk gjør de mest ekstreme ting, av forskjellige grunner. Med penger får folk troen på at de kan gjøre hva de vil, sier Øigarden.

Serieskaperne har selv uttalt at de har mye mer stoff og ta av, men har enda ikke avslørt om det kommer en sesong to. Jon Øigarden er ikke i tvil om hva han ønsker.

– Vi håper på en oppfølger, sier han.