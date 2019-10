Sist lørdag var et jaktlag bestående av fire damer og to menn på elgjakt ved Strømøya ved Saltstraumen utenfor Bodø.

Blant de tre damene er det både bestemor, mor og datter. Et jaktlag bestående av tre generasjoner elgjegere.

– Emilie har vært med på jakt siden hun fikk plass i bæremeisen, men nå var hun fylt 16 år og fikk derfor lov til å være med på jakt med eget våpen, forteller pappa, Jonny Brodersen.

Veldig spent

Sist lørdag lå far og datter sammen på post for aller første gang. Over ei myr kommer tre elger traskende i et rolig tempo. Det er en okse, ku og kalv.

– Jeg så dem først i skogkanten. Vi hadde avtalt hva det var jeg kunne skyte på og ble enige om den bakerste oksen. Da var pulsen rimelig høy, forteller Emile Brodersen.

Far og datter hvisker til hverandre, så roper Jonny Brodersen for å få elgenes oppmerksomhet.

I det den største snur seg, fyrer Emilie av. I løpet av noen sekunder faller elgen om.

– Fy faen, hyler Emilie på videoopptaket, og tror knapt det er sant.

STOLT: Emilie Brodersen poserer med elgen hun akkurat har skutt. Foto: Privat

– Det var veldig artig og noe jeg har ventet på i 16 år. En spesiell følelse og helt ubeskrivelig, sier Emilie Brodersen.

Slo pappas rekord

– Jeg har tenkt lenge på hvordan det var å felle sin første elg og at det kom en okse var et drømmescenario, forteller hun.

Hun traff oksen med et perfekt skudd i lungene.

– Hun var rimelig stolt kan jeg fortelle deg, forteller pappa, Jonny Brodersen.

Elgoksen hadde elleve spir og en slaktevekt på over 280 kilo.

– Hun slo rekorden min, og det i første forsøk. Nå må jeg vente helt til neste år før jeg for mulighet til å slå den rekorden, humrer Jonny Brodersen.

– Dette var en av de tyngste elgene som vår jaktinteresserte familie har skutt, sier Emilie Brodersen stolt.

– Hvordan er det å være med både mamma og bestemor på jakt?

– Det er veldig artig at vi kan opprettholde denne tradisjonen, selv om det ikke ble noen full treff på de den første jakthelgen, sier Emilie.

Tre generasjoner jegere

Emilie brukte konfirmasjonspengene på å kjøpe rifle.

– Jeg har alltid hatt lyst til å være med på jakt. Det er så spennende og uforutsigbart og artig. Det er også kjempesosialt når hele familien er med, sier Emilie Brodersen.

– Mange av venninne mine synes at det er litt spesielt at ei blondine på 16 år er interessert i å skyte elg, humrer Emile Brodersen.

– Er elgjakten over nå?

– Nei nei, vi skal ute i helgen også. Jeg har en god følelse på at det kan bli en ny elg i kikkerten, forteller 16-åringen.

Nå er hun godt i gang med å lære seg og partere elg.

– Jeg hadde faktisk elgkjøtt i konfirmasjonen min, så årets selvskutte fangst kommer nok til å smake utmerket, forteller Emilie Brodersen.