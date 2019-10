Tidligere Molde-spiller siktet i ny voldtektssak – ferdig etterforsket hos politiet

– Det er forferdelig vanskelig for fornærmede som får livet sitt satt på vent mens vi venter på en endelig avklaring i saken, sier Nordheim.

Sarrs forsvarer, advokat Jørgen Løvdal, ønsker ikke å kommentere hvorvidt han har hatt dialog med klienten.

Han understreker at Sarr er frifunnet av tingretten og påpeker at klienten forlot Norge uten noen reaksjoner fra påtalemyndigheten.

– Faktum er at han ikke er lovlig stevnet, sier Løvdal.

NØKKELSPILLER: Gjennom flere sesonger var Babacar Sarr (t.v.) en av Moldes beste spillere, ifølge børsen til både VG og NTB. Her jubler han sammen med tidligere lagkamerat Etzaz Hussain Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det innebærer at Sarr ikke har kvittert på statsadvokatens beskjed om å møte i retten, og at han derfor ikke rettslig er bundet til å møte opp.

Mener Sarr vet

Når en person ikke svarer på en stevning, er det ikke uvanlig å pågripe tiltalte i påvente av straffesaken. Det er imidlertid vanskelig å gjøre når vedkommende befinner seg utenlands.

– Spørsmålet er hvorvidt han bevisst har unnlatt å svare på stevningen. Vi er av den oppfatning at han er kjent med at han har en ankesak i Norge. I februar, da ankesaken skulle opp første gang, var han på vei til Norge for å møte, sier statsadvokat Nordheim og fortsetter:

– Via andre kanaler har vi informert ham om de to andre gangene sakene skulle opp. Vi mener han bevisst har unnlatt å svare på stevningen,

Ettersom Sarr har anket erstatningksravet, er det et spørsmål om hvorvidt anken skal forkastes ettersom han ikke har møtt opp i retten.

Sarrs forsvarer sier han forventer at behandlingen av dette spørsmålet også utsettes til klienten blir stevnet og møter i retten.

Siktet i ny sak

I november i fjor ble det levert en ny voldtektsanmeldelse mot Sarr. Voldtekten skal angivelig ha funnet sted i Oslo. Fotballspilleren har status som siktet.

Politiadvokat Hilde Strand bekrefter at saken er sendt til Oslo statsadvokatembeter for endelig avgjørelse, men hun vil ikke opplyse om hvorvidt politiet har anbefalt tiltale eller henleggelse i saken.

SER PÅ SAKEN: Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte skal ta stilling til om siktelsen mot Babacar Sarr skal henlegges eller om det skal tas ut tiltale. Foto: NTB Scanpix

Statsadvokaten som er ansvarlig for saken, Ingrid Vormeland Salte, bekrefter at de mottok dokumentene fra politiet i midten av september, men at en påtaleavgjørelse ikke vil være klar med det første.

Sarr nekter straffskyld for dette forholdet. Han har forklart at det dreide seg om et frivillig samleie som skjedde på et hotell etter at han hadde vært på byen. Sarr har ifølge sin forsvarer valgt å gå til motanmeldelse mot kvinnen.