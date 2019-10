Trodde de investerte i eiendom – pengene forsvant i golf-foretak

I 2017 ble ekteparet tipset av sin daværende økonomiske rådgiver om å investere i et eiendomsprosjekt i Florida.

De hadde tidligere investert i et eiendomsprosjekt på Eidsvoll, men hadde ikke sett noe til avkastningen de ble lovet da de gikk inn i prosjektet.

Som et alternativ til å ta ut pengene, foreslo den økonomiske rådgiveren deres at de flyttet investeringen, 1,5 millioner kroner, til et eiendomsprosjekt i Florida.

Han fortalte at han selv hadde investert tre millioner kroner i prosjektet fordi det det var «så bra».

Ekteparet ble lovet kortsiktig gevinst med tosifret avkastning, og overførte i mai 2017 1,5 millioner til en konto de trodde var knyttet til eiendomsselskapet de hadde blitt fortalt om.

Ingen avkastning

De så derimot aldri noe til avkastningen de ble lovet.

I juni samme år etterspurte de dokumentasjon på investeringen, uten å få svar. Eiendomsprosjektet i Florida skulle være ferdig i oktober 2017, og planen var at investorene skulle få tilbakebetaling med avkastning fra og med november samme år.

Ekteparet hadde da blitt satt i kontakt med en bakmann for det angivelige prosjektet, og tidlig i oktober 2017 sendte de en e-post til vedkommende, hvor de ba om en plan for utbetaling.

Da de i november 2017 fortsatt ikke hadde fått utbetalt noe, sendte de igjen en e-post hvor de ba om snarest mulig å få utbetalt hovedstolen. Etter dette pågikk det en lengre e-postutveksling over flere måneder, der ekteparet etter hvert ble lovet et beløp på 1,8 millioner.

Men da de skulle motta beløpet i februar 2018, fikk de kun 180 000 kroner inn på sin konto. Siden har de ikke fått utbetalt mer penger fra investeringen.

Ikke eiendom, men golf

I rettsavgjørelsen fra Oslo tingrett, som kom i forrige uke, kommer det derimot fram at det hele tiden var svært usannsynlig.

Ekteparet trodde de hadde investert i et reelt eiendomsprosjekt. I avgjørelsen står det derimot at ingenting tyder på at det eksisterte noe eiendomsprosjekt i Miami/ Florida i USA.

Pengene ekteparet trodde de overførte til eiendomsprosjektet, endte ikke opp på en konto tilknyttet eiendomsutvikling, men på en konto som var tilknyttet et enkeltpersonforetak eid av bakmannen, ved navn NN (mannens navn) Golf.

Det er ikke avklart hvor pengene tok veien, men alt tyder på at de har forduftet.

– Lettet

Tirsdag i forrige uke avgjorde tingretten at ekteparets finansielle rådgiver er erstatningspliktig for beløpet på 1,5 millioner, noe ekteparets er glade for, sier deres advokat.