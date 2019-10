Den ikke navngitte mannen ble brakt til sykehus av ambulansepersonell tre uker etter at Storbritannia stemte for å gå ut av EU, skriver CNN.

Dr. Mohammad Zia Ul Haq Katshu, som behandlet mannen i etterkant, uttalte at mannen var forvirret og sa han kunne høre stemmer.

Katshu er professor ved Universitetet i Nottingham innenfor institutt for mental helse.

– Pasienten var desillusjonert, paranoid, han trodde han var under oppsyn av spioner og han var overbevist om at personer planla å drepe ham, heter det i rapporten.

Mannens kone fortalte legene at han hadde slitt med å håndtere politiske hendelser etter Brexit, og at han bekymret seg over rasemotiverte hendelser. Han slet også med søvn i perioden etter Brexit.

– I tillegg til mine egne bekymringer rundt Brexit var dette også en periode da en god venn av meg opplevde enorm angst på grunn av raseproblematikk han opplevde i USA, sier mannen, ifølge rapporten.

VERDT DET: Storbritannias statsminister Boris Johnson lovet onsdag at landet skal ut av EU innen måneden er omme. Enn så lenge er landet fortsatt medlem. Foto: Tolga Akmen / NTB scanpix

Store politiske saker

Katshu tror store politiske hendelser kan forårsake betydelig psykologisk stress, og at de som er spesielt mottakelig for psykiske sykdommer er mer utsatt under slike hendelser.

Pasienten har lidd av én slik hendelse tidligere, men det var i sammenheng med arbeidspress tretten år tidligere og var mye mindre alvorlig.

Han har blitt utsatt for både stress i familien og i sammenheng med jobb, noe som også kan ha bidratt til psykosen, skrev doktoren i rapporten.

I dette tilfellet har pasienten fått resept på medisiner som var for rastløshet og søvnproblemer, men senere trengte han akutt behandling på sykehus etter at hans helsetilstand forverret seg.

Han ble så fraktet til psykiatrisk avdeling der han ble gitt anti-psykotiske- og beroligende medisiner.

Etter to uker ble han utskrevet etter at det ble slått fast at han var frisk. Mannen har ikke hatt flere psykotiske tilfeller i etterkant av hendelsen.

Trekker linjer

Katshu erkjenner at dette kun var ett tilfelle, men liv preget av stress er en fellesnevner hos 50 prosent av pasientene diagnostisert med akutt psykose.

Kathsu understreker også at undersøkelser viser at Brexit er en stor kilde til stress hos unge personer i Storbritannia.

Forskere ved King's College i London og Universitetet Harvard har funnet ut at antallet resepter gitt for antidepressiva i England har steget etter Brexit. De sier at usikkerheten for landets fremtid bør føre til et utvidet helsetilbud.

Ifølge spørreundersøkelser gjort i etterkant av valget i USA i 2016 kom det frem at 66 prosent av de som ble spurt var stresset for landets fremtid. 57 prosent følte også at det nåværende politiske klimaet gjorde dem urolig.