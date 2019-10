Boten, som lyder på en million kroner, ble skrevet ut raskt etter at politiet hadde vært på inspeksjon hos bedriften 2. mai i år.

Da hadde de seks arbeiderne jobbet for Dekknor i en måneds tid, opplyser politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

– Politiet ser svært alvorlig på bruk av ulovlig arbeidskraft. Det har både et menneskelig aspekt knyttet til arbeiderne, og et aspekt knyttet til forbrukerne som ikke nødvendigvis får de tjenestene de betaler for, sier Meeg-Bentzen.

Vedtar ikke bot

Selskapet har ikke vedtatt botens størrelse, og saken er derfor sendt til beramming i Oslo tingrett.

Samtidig erkjenner Dekknor at de har gjort en feil, og daglig leder Ramiz Safdar skriver i en kommentar til TV 2 at de vil ta følgene av denne.

Safdar forsikrer at selskapet har handlet i god tro.

«Samtlige personer hadde D-nummer og norsk skattekort, og vi var i den tro at personer fra Ukraina kunne jobbe i Norge på lik linje med personer fra eksempelvis Polen så lenge D-nummer og skattekort var på plass», skriver Safdar.

SKREV BOT: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen mener de ser en økende bruk av arbeidere utenfor EU og EØS, og at det ofte medfører sosial dumping. Foto: NTB scanpix

«Da vi ble gjort oppmerksom på at dette ikke var tilfellet terminerte vi ansettelsene og gikk tilbake til løsningen med bemanningsbyrå fra mai 2019», skriver han videre.

Fire typiske lovbrudd

Dekknor er uansett bare ett av mange tilfeller der politiet har funnet ulovligheter de siste årene. Særlig gjøres det mange funn på denne tiden av året, når mange skal skifte dekk.

ADVARER: Olav Norheim på A-krimsenteret i Oslo. Foto: TV 2

Olav Norheim, leder på A-krimsenteret i Oslo og Akershus, peker på fire lovbrudd som går igjen i bransjen.

– Det vi ofte ser, er ulovlige arbeidere, brudd på arbeidsvilkår, skatteunndragelser og trygdesvindel, sier han.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten. Norheim har et klart råd til forbrukeren.

– Prisen er viktig å se på. Er den for god til å være sann, er det trolig fordi du støtter arbeidslivskriminalitet, sier han.

Norheim får støtte fra politiadvokat Meeg-Bentzen, som også er tilknyttet A-krimsenteret.

– Dessverre ser vi en økende grad av at bransjen bruker mennesker fra andre land enn EU og EØS, og at de blir misbrukt i sosial dumping, sier han.