I et intervju hos God morgen Norge forteller 28-åringen fra Steinkjer om oppturer og nedturer som har gjort at han har kommet dit han er i dag.

Før han deltok i dansekonkurransen var han allerede godt kjent blant barn og unge gjennom sin private YouTube-konto, hvor han for øyeblikket har 107 000 følgere.

I dag jobber trønderen med YouTube for NRKs redaksjon FlippKlipp. Men det har ikke alltid vært like enkelt for trønderen.

– Jeg hadde en liten periode, hvor jeg jobbet med YouTube-kanalen min, hvor jeg ikke følte helt at jeg klarte å oppnå det jeg ville med YouTube. Det gikk heller ikke så bra, så jeg gav nesten opp, forteller Sotberg til God morgen Norge.

Han mener han kan takke kjæresten Kenneth Karijord for at han valgte å fortsette.

– Han (Karijord, journ.anm.) var der for meg, støttet meg og sa «nei, dette her er bra» og «dette må du fortsette med, ikke gi opp, det er skikkelig fint». Og på grunn av det så fortsatte jeg da, forteller Sotberg.

– Hadde det ikke vært for han, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.

Se intervjuet fra God morgen Norge i videoen i toppen av saken.

Ble mobbet

«Skal vi danse»-håpet fortalte også om den vanskelige tiden da han ble mobbet på ungdomsskolen og kalt «homo» av medelever, før han selv hadde skjønt at han var bifil.

Victor Sotberg og Rikke Lund på dansegulvet i Nydalen i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg likte kvinner da og hadde ikke oppdaget den siden av meg selv enda. Jeg var jo også sammen med en jente da, så jeg skjønte ikke hvorfor folk måtte begynne å mobbe meg og kalle meg det, sier han til God morgen Norge.

– Sånn som nå har man jo mange forbilder både i serier og filmer og media generelt. Men da var det ikke så mye om det, så jeg visste ikke så mye om det bortsett fra at «det måtte jeg ikke være, for det ble jeg mobbet for å være», forteller 28-åringen.

Suksess på parketten

I dag blir trønderen derimot hyllet for løfte frem sin legning, og å åpne opp om den vanskelige fortiden sin gjennom dansene på «Skal vi danse».

Forrige lørdag klinte han også til med en gutt på scenen, til Katy Perry-låta som hadde endret litt tittel for anledningen «I kissed a boy».

Gutten, som mange først trodde var kjæresten Kenneth Karijord, viste seg å være en «stand-in» for showet sin del. Karijord studerer nemlig i London, og hadde dessverre ikke mulighet til å komme på lørdagen.

Se «Skal vi danse» på TV 2 lørdager klokken 19.30, eller strøm når du vil på TV 2 Sumo.