Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden

– Å vite at vår Gabby hadde en potensiell livstruende sykdom, gjorde oss så redde, sier Christine.

DRAMATISK: Gabriella klamrer seg til kosebamsen idet hun skal bli transportert til et barnesykehus. Foto: Caters News

Fra brennkopper til livstruende sykdom

Etter å ha blitt satt på en kraftig intravenøs antibiotikakur, ble Gabriella bedre og bedre.

På sykehuset fant legene ut at Gabriella hadde utviklet toksisk sjokksyndrom etter å ha fått brennkopper, som vanligvis er en helt ufarlig barnesykdom.

– Det har gått litt over et år, og selv om de første månedene var veldig tøffe, fordi hun mistet mye av håret sitt, hadde sår og hud som falt av på hele kroppen. Hun har kommet langt, sier hun.

FRISKMELDT: Gabriella smiler til kameraet etter å ha blitt frisk igjen. Foto: Caters News

Gabriella sliter fortsatt med immunforsvaret, og blir lett syk.

– Vi fant ut at Gabbys toksisk sjokksyndrom var forårsaket av brennkoppene hennes, som var så utrolig milde. Vi hadde aldri i verden tenkt at de kunne bli til noe så livstruende, sier hun.

Hun sier at familien følte seg alene da de gang på gang ble sendt hjem fra lege og sykehus.

– Hadde vi ventet lenger, kunne resultatet ha vært katastrofalt, sier hun.

Frykter tilbakefall

Christine mener at den kraftige antibiotikakuren reddet jentas liv. Hadde behandlingen startet senere, kunne organene hennes ha sviktet.

– Hun hadde noen bekymringsverdige hjerte- og nyresymptomer, men hun fikk aldri full organsvikt. Det er vi så takknemlige for, sier hun.

Christine sier at Gabbys fremtidsutsikter er lovende, men at det er stor sjanse for at hun får TSS tilbake når hun får mensen og bruker tamponger.

Faren for at Gabriella blir syk igjen, gjør at foreldrene hele tiden følger med på jenta.

– Vi passer alltid på huden hennes for å se etter tegn på rødhet, kløe eller sår, sier Christine.