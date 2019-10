– Han vil ikke at vi skal kaste vekk ett år

Se Liverpool-Leicester lørdag fra 15.30 (kampstart 16.00) på TV 2 Sport Premium, TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo!

Liverpool-toget stormer videre, og har i øyeblikket 16 strake triumfer i Premier League - inkludert de sju første kampene denne sesongen.

Dermed nærmer de seg Manchester Citys rekord på 18 strake, men viktigere også klubbens første ligatittel siden 1990.

– Det er spennende tider å være i Liverpool. Ikke bare for spillerne, men også for supporterne. Og alle lar det få høre det. Alle sier de liker det de ser, og det er lett å bli revet med, men vi må fremdeles klare å få til resultatene, sier Georginio Wijnaldum til Premier Leagues egen TV-kanal.

Klopp får skryt: – Kanskje enda ivrigere enn tidligere

Nederlenderen, som ble matchvinner med kampens eneste scoring i sliteseieren borte mot Sheffield United i forrige runde, forteller om en hardtarbeidende gjeng med en manager som har tatt nye steg hva gjelder nøyaktighet denne sesongen.

– Vi har en manager som får oss til å holde begge beina på bakken, og han er kanskje enda ivrigere enn tidligere år. Han vil ikke at vi skal kaste bort ett år fordi vi har latt oss rive med av hva andre sier om oss, sier 28-åringen som er inne i sin femte sesong i England og fjerde i Liverpool.

HOLDER SPILLERNE FOKUSERTE: Jürgen Klopp får skryt av egne spillere. Foto: Ben Stansall/AFP

I tillegg til den enorme rekken av seire på rad, er også de rødes statistikk på Anfield i øyeblikket av den ekstreme sorten. 43 strake kamper uten nederlag er best av samtlige i de fem store europeiske ligaene, og den nest lengste i Liverpools ærverdige historie. (* se faktaboks nederst i saken).

– Vanskelig å vinne ligaen, men jeg mener vi er på god vei



Forut for lørdagens oppgjør mot Leicester, som var laget som sist tok poeng på Anfield i 1-1-kampen i januar, har flere brakt til bordet at oppgjøret foregår mellom ett av engelsk fotballs beste lag noensinne i et Liverpool som har 18 ligatitler på øverste nivå og et Leicester som er ett av de seks lagene som befinner seg i det eksklusive selskapet av klubber som kan kalle seg Premier League-mestere. Der er blant annet ikke lørdagens verter.

– Det er vanskelig å si hvorfor. Jeg har kun vært her i fire år, og det er vanskelig for meg å svare på det som skjedde i klubben før det. Men det eneste jeg kan si er at det er virkelig vanskelig å vinne Premier League. Jeg mener det er den tøffeste turneringen å spille i, og når topplagene drar og møter lag som ikke er så gode, så ser du at lagene sliter med å vinne enkelt. Det sier det meste om Premier League. Det er virkelig vanskelig å vinne ligaen, men jeg mener vi er på god vei, sier Wijnaldum.