Han hadde ingen problemer med å kvalifisere seg til sleggefinalen tirsdag, men Oslo-gutten har bare én liten bekymring foran kveldens finale der han på papiret er blant fire-fem utøvere som kan kjempe om en bronsemedalje. Det er at han er litt stiv i ryggen.

– Du ble skadet i senga?

– Ja, det kan du si. Men jeg var alene altså, ler han.

– Må kna opp låsningen

Problemet oppsto nemlig på en litt mindre pikant måte.

– Jeg fikk en låsning da vi kom hit på det forrige hotellet. Det var rett og slett litt for myke senger. Kombinasjonen av myk seng og tung mann er ikke heldig, sier han med et smil.

Etter at det norske laget byttet hotell, så har tilstanden bedret seg.

– Nå har vi hardere senger, så det går fint nå. Men det er litt kjedelig å sove på seg en skade.

Før finalen i kveld har fysioterapeutene i den norske troppen en jobb å gjøre med den norske sleggebamsen.

– Nå gjelder det bare å få knadd opp den låsningen i ryggen, så kan det bli bra dette. Ryggen er viktig i slegge. Hvis man er stiv, får man ikke armene så langt fram som man ønsker, og da blir pendelen mindre. Da er det vanskelig å kaste skikkelig langt. Men teknisk sett føler jeg at kastingen var bra i kvaliken, sier Henriksen.

Jakter trener

Henriksen er langt fra den mest profilerte utøveren i den norske VM-troppen, men slo skikkelig gjennom allerede under EM i fjor der han tok en sterk femteplass.

– Det er min andre strake finale. Det er lite som skiller opp til de aller beste, men jeg må nok putte på et par meter hvis jeg skal kjempe om en bronsemedalje, sier han.

Oslo-gutten var kaptein for det norske laget under lag-EM tidligere i sommer, og er kjent som en humørspreder internt i troppen. Så med gode resultater på banen kan norsk friidrett fort få en ny publikumshelt.

Selv har han hatt stor sportslig utvikling de siste to årene. Til tross for at hans mangeårige teknikktrener døde rett før EM i fjor. Så langt i årets sesong har han vært uten en fast trener. Nå jakter han på en ny.

– Jeg har vært i kontakt med en trener i Hellas. Så etter VM reiser jeg ned dit for å se om det er mulig å få til et samarbeid.

Henriksen er inne på forbundets A-liste over utøvere. Dermed finnes det mer midler til disposisjon enn tidligere.

– Det finnes et budsjett til å lønne en trener. Det er en kostnad som forbundet har sagt de skal ta. Så får vi se om jeg finner kjemien med noen. Det kan være greit å få litt ny input, selv om det betyr at jeg kanskje må reise litt fram og tilbake.

Sleggefinalen starter klokka 20.40.