X-modellene til BMW har siden starten med X5 i 1999 vært svært viktig for salget, også i Norge. X forteller at det er en litt høy og SUV-aktig bil det er snakk om. Som regel med firehjulsdrift, selv om unntak finnes.

Med andre ord en biltype som passer oss nordmenn veldig godt.

Tilbake i 2017 innledet BMW en stor modelloffensiv. De har siden introdusert en mange nye modeller i flere segmenter.

Blant de mange elektrifiserte modellene er det også rom for biler med «det lille ekstra» og bokstaven M i navnet.

To SUV-nyheter

Nå avdukes to nye og kjøreglade SUV-er; helt nye X5 M og X6 M.

Under panseret i de nye M-modellene finner vi en 4,4-liters V8 bensinmotor med BMWs M TwinPower turboteknologi. Ytelsene er på opp til 625 hk med et dreiemoment på 750 Nm. De kraftigste utgavene gjør unna sprinten fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder, det er 0,4 sekunder raskere enn forrige generasjon.

BMW X5 M, for deg som har dårlig tid til hytta ...

X5 M og X6 M kommer i flere versjoner. Standardutgavene, om slikt kan kalles standard, yter 600 hk og bruker 3,9 sekunder fra stillestående til 100 km/t. Competition-utgavene byr på ytterligere 25 hk. I tillegg til «ekstra krutt» har Competition-modellene også særegne tekniske løsninger for enda spissere kjøregenskaper, utvidet standardutstyr og egne designdetaljer.

Du kan kjøpe høyere toppfart

Alle modellene har elektronisk begrenset toppfart på 250 km/t, som kan økes til 290 km/t dersom man krysser av for «M Driver’s Package» i tillegg.

Kreftene overføres til bakken via en 8-trinns M Steptronic automatgirkasse og firehjulsdrift. Med M xDrive prioriteres egenskapene til bakhjulsdrift i kombinasjon med egenskapene til firehjulsdriften. Med to egne modus for firehjulsdriften og aktiv M-differensialsperre på bakakselen, skal M xDrive sikre optimalt grep og retningsstabilitet.

Med BMW X7 blir du kongen av høstferien:

^

Skiller seg ut

De nye M-modellene har flere designmessige signaturtrekk man kjenner fra andre M-modeller: Store luftinntak i frontspoileren, egne sidespeil, egen spoiler og diffusor i støtfangeren bak, takspoiler (X5 M) og bakspoiler (X6 M), samt 21’’ M-felger, er noen av elementene som skiller de to SUV-ene fra sine noe mer moderate familiemedlemmer.

Interiøret skiller seg også noe fra de andre X5- og X6-modellene. Instrumenteringen er egen for M-modellene og på rattet finnes de røde M-knappene som lar føreren bestemme bilens oppsett. Den særegne girspaken og elektrisk justerbare sportsseter i eget M-design er andre elementer som understreker sportsligheten i interiørdesignet.

Bilsalget: Ni førsteplassser på rad – men i år kan det ryke

Billige blir de ikke

Priser: BMW X5 M kr. 1.999.000 BMW X5 M Comp. kr. 2.133.000 BMW X6 M kr. 2.028.000 BMW X6 M Comp. kr. 2.162.000

X5 M og X6 M har premierer på den internasjonale bilutstillingen i Los Angeles i november. Lanseringen starter i begynnelsen av april 2020.

– Festen er ikke over, det er kake igjen, som det heter, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

– Vi i BMW ønsker å gi våre kunder valgfrihet blant et stort utvalg av modeller. I tråd med denne strategien elektrifiserer vi store deler av modellutvalget, samtidig som vi utvider vår portefølje BMW M-modeller, sier Tegneby videre.

Les også: Vår test av nye BMW X5 her:

Video: BMW har mange spennende ting på gang. Hør mer her: