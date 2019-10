Beskjedene som fikk Maars Johnsen til å tvile

Se Rosenborg-PSV på TV 2 Zebra og tv2sumo.no torsdag fra kl. 20.30.

Når Rosenborg tar i mot PSV til Europaligaens andre gruppespillskamp torsdag kveld er det med Bjørn Maars Johnsen (27) på topp.

Det kan være et godt omen.

Forrige gang kraftspissen startet på topp mot PSV scoret han to ganger og skaffet et straffespark.

Det var som ADO den Haag-spiller i april 2018. Kampen endte 3-3, men for Maars Johnsen var det et steg på veien til en større klubb. Bare måneder senere var han klar for AZ.

Det gikk ikke helt veien, og etter mye benkesliting håper Maars Johnsen at en ny superkamp mot PSV kan kickstarte karrieren igjen.

– Jeg håper det, jeg liker å spille mot PSV. Det blir deilig å score mot PSV igjen, men jeg vet at det kommer til å bli tøft, sier Maars Johnsen til TV 2.

Landslagsspissen mener selv han var på sitt aller beste den våren i 2018.

– 2018 var et år som jeg aldri skal glemme i livet mitt, jeg må komme tilbake til den tiden igjen og gjøre det igjen.

Da skepsisen slo inn

Men selvtilliten fikk en knekk etter oppholdet i AZ. Etter noe spilletid i begynnelsen av sesongen ble det stadig mindre utover. Da han kom igjen skadet etter landskampene mot Slovenia, merket han at noe hadde endret seg.

– Huff, det var vanskelig. Når du ikke spiller, så tror man at man skal få en sjanse, men jeg fikk ikke så mange sjanser.

– De brukte en som egentlig er midtbanespiller som spiss, og så ga de beskjed om at dette skulle fortsette hele sesongen. Da ble jeg skeptisk og lurte på om jeg skulle få sjansen. Jeg hadde ikke vært der så lenge, og de hadde ikke hjulpet meg å komme i gang.

Landslagsspissen tar selvkritikk, men fikk flere nedslående beskjeder, som ikke bidro til å bygge ham opp som fotballspiller.

– Jeg fikk et par-tre kamper, men spilte ikke godt nok. Det må jeg være ærlig på.

– Samtidig sa de at jeg egentlig var en spiller som kunne starte på benken og komme inn. Jeg gjør det på landslaget, men det er landslaget. På klubb må jeg spille mer.

– Har mye å komme med

Det får han sjansen til nå i Rosenborg. Han startet riktignok på benken mot Brann i helgen som var, men på formasjonstreningen dagen før PSV-kampen var det helt tydelig at RBKs angrepstrio blir Maars Johnsen i midten, flankert av David Akintola og Samuel Adegbenro.

Det ble drillet angrepsmønstre gjennom store deler av treningen. Når samspillet de tre mellom setter seg, er RBK-trener Eirik Horneland sikker på at han får enda mer ut av sin nye spiss.