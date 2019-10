Likfunnet skjedde på Torshov mandag 7. november i 2016.

To personer ble pågrepet og siktet for vold med døden til følge. De satt varetektsfengslet i rundt fire måneder før de ble løslatt.

Nå er saken ferdig etterforsket. Politiet har tiltalt en mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene for likskjending og for å ha fjernet bevis. Mannen er også tiltalt for å ha solgt heroin til avdøde.

Det var VG som først omtalte saken.

Hendelsesforløpet er som følger, ifølge tiltalen: Den anklagede mannen solgte heroin til svensken ved syv-tiden om morgenen.

AKTOR: Politiadvokat Kari Kirkhorn skal føre straffesaken mot de tiltalte. Foto: NTB Scanpix

Kort tid etterpå døde svensken. Obduksjonsrapporten viser at den mest sannsynlige dødsårsaken er heroinforgiftning.

Da bestemte mannen og kvinnen seg for å skjule liket, mener politiet. Ifølge tiltalen pakket de svensken inn i plast, dro ham ut av leiligheten og ned trappen. Deretter plasserte de ham blant søppel og søppelkasser utenfor blokka.

TV 2 har vært i kontakt med Heidi Ysen som forsvarerer den tiltalte kvinnen. Hun har så langt ikke snakket med sin klient.

Tor Kjærvik forsvarer mannen. Han har ikke besvart våre henvendelser, men til VG sier Kjærvik at han foreløpig ikke har satt seg inn i sakens dokumenter.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 2. desember. Det er satt av tre dager til saken.

– Tiltalebeslutningen baserer seg på det totale bevisbildet i saken. Det gjelder funn på åstedet, vitner og de tiltaltes forklaringer, sier aktor i saken, politiadvokat Kari Kirkhorn.