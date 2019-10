Partiet De konservative i Storbritannia holder sitt landsmøte i disse dager.

Klokken 12.40 gikk statsminister Boris Johnson på talerstolen i Manchester.

– Vi skal ut av EU 31. oktober. La oss få gjennomført Brexit, sa han, til stor jubel i salen.

– Vi skal jobbe for en avtale med våre venner i EU, men vi skal ut av EU. Nord-Irland vil få et annet forhold til EU enn resten av Storbritannia, sier han.

Ønsker godt forhold

Johnson sier at han ønsker et godt forhold til EU videre, og at han har et håp om å få til en avtale.

– Vi har i dette øyeblikk gode konstruktive samtaler med EU. I Brussel vil vi i dag legge fram det jeg mener er et fornuftig og rimelig forslag, som legger opp til kompromiss fra begge sider. Samtidig skal det tillate at Storbritannia helt og holdent forlater EU og tar kontroll over vår egen handel fra start, sa Johnson.

Han lovet samtidig at det ikke skal være kontroller ved eller nær grensen til Irland.

– Jeg håper våre venner forstår at dette er et kompromiss fra vår side og at de også er villige til å inngå kompromiss. Dersom EU ikke tar imot dette tilbudet, er alternativet at det ikke blir noen avtale, understreket han.

Han langet også ut mot opposisjonspartiet Labour, som han omtale som «brodermorderiske, antisemittiske marxister».

Han sier han ønsker et godt forhold til Irland, og at fredsprosessen med Nord-Irland skal respekteres og videreføres.

– Vi skal respektere vår avtale med Irland. Om vi ikke skulle få til en avtale med EU er vi uansett klare. Det blir Brexit 31. oktober, og vi er klare for en hard Brexit. La oss gjøre dette, gjentok han.

Det er ventet at EU-kommisjonens president Jean Claude Juncker skal snakke med Johnson på telefon senere onsdag.

Lekkasjer

Ifølge lekkasjer i pressen de siste dagene kommer Johnson til å presentere følgende løsning for EU:

Tollstasjoner på begge sider av grensen, flere kilometer unna selve grensen

Varer skal GPS-overvåkes for at handelen mellom Irland og Nord-Irland skal fortsette som før

– Om de ikke går med på dette, blir det en hard Brexit, sier han.

– Deres ansvar

Jean Claude Juncker sa i et eksklusivt intervju med Sky News i september at Storbritannia selv er ansvarlig for Brexit.

Han sa da at det blir en hard grense mot Irland dersom de ikke kommer til noen god avtale.

– Innebærer det infrastruktur på grensen?

– Jeg bestemmer ikke over de generelle grensestasjonene. Storbritannia må fortelle oss hvordan de vil ha dette. Jeg liker det ikke, fordi alle deler av Belfastavtalen må respekteres, sier han.

30.000 mennesker passerer grensen hver dag for å jobbe på motsatt side.