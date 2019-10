Se Iuel løpe inn til rekord i vinduet øverst.

Flere medier, der NRK var først, melder onsdag at Amalie Iuel kan miste norgesrekorden grunnet manglende dopingkontroll.

NFIF sin lege Ove Talsnes avkrefter dette på det sterkeste overfor TV 2, og informerer om at det ikke er noen dramatikk i at Iuel dopingtestes onsdag.

– Vi registrerer at noen medier spekulerer i at Amalie Iuel kan miste norgesrekorden hun satte på 400 meter hekk i går, og at det desperat jaktes etter en dopingkontroll, sier landslagslegen.

– Dette er overhode ikke tilfelle. Amalie skulle i henhold til regelverket gjennomføre dette innen 24 timer etter løpet og det er en situasjon vi ha hatt full kontroll på hele veien, legger Talsnes til.

Etter informasjonen TV 2 er Iuel på vei for å gjennomføre dopingkontroll nå.