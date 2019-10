Fastlege: – Må være mulig å ta opp to ting på én legetime

I den andre praksisen er det mange gravide pasienter, og mange praktiske prosedyrer som innlegg av spiral og småkirurgi.

– De gravide har ofte mange spørsmål, og mange er engstelige. Jeg prioriterer å bruke tid med dem, og det er viktig å ikke kaste dem ut etter 15 minutter, sier Ødemark.

Flere oppgaver

Siden Samhandlingsreformen har fastlegene fått langt flere oppgaver enn tidligere. For eksempel pasienter som tidligere fikk kreftoppfølging på sykehus. Det kan komplisere oppgaven å holde timen innen 20 minutter.

– Å holde faglig god kvalitet, og å møte pasienters bekymringer og forventninger tar tid, sier Ødemark og fortsetter:

FASTLEGE: Elin Kjølsrød Ødemark. Foto: Privat

– Det tar også tid å avverge en MR til mange tusen kroner. Vi må ta oss tid til å snakke med pasienten og forklare hvorfor henvisningen ikke er nødvendig, eller hvorfor den er nødvendig, utdyper Ødemark.

Hun mener det er mange grunner til at legene trenger å bruke tid med pasientene, og at de øverste myndighetene ikke ser totalbildet og hvilke andre kostnader de sparer samfunnet for. Som å hindre dyre innleggelser.

– Det som står i kalenderen trenger ikke nødvendigvis være det pasienten faktisk kommer for. Og noen ganger må man ringe sykehuset, eller konferere med en kollega. Sånne ting tar tid, sier hun.

Mye på 20 minutter

På 20 minutter skal hun være ferdig med samtalen med pasienten, undersøkelsen, ha sendt ut resepter, eventuelt henvisninger og skrevet et godt notat. Det kan være problematisk.

– Det er en ganske krevende øvelse dersom pasienten bruker lang tid på å kle av seg, ikke hører så godt eller bruker mange medisiner. Det er en utfordring.

Hun mener pasienter må kunne få lov til å ta opp flere ting på én legetime.

– Det er ikke riktig om en pasient må ta seg fri tre ganger fra jobb for å ta opp de problemene man har, enn å ta alt på én time. Det hadde vært samfunnsøkonomisk lurt om vi kunne ta oss den tiden vi trenger for å gjøre en best mulig jobb, fastslår Ødemark.

Synkende skip

Nettopp derfor reagerer mange på brevet fra kontrollorganet Helseøkonomiforvaltningen, bedre kjent som Helfo.

– Vi har veldig mye å gjøre. Det er vanskelig å være fastlege i dag. Det er ikke vi som overforbruker pengene satt av til helse i Norge, sier Ødemark.

Hun føler hun er på et synkende skip.

– Vi er veldig overarbeidet, og ordningen er underfinansiert. Det er det vi håper vi kan få politikerne til å forstå.

Ødemark forteller hun tror intensjonen til Helfo er god, men at et privat brev fra dem sender et sterkt signal uansett hva intensjonen er.

– Da blir man fort skremt eller provosert, akkurat som folk ble nå. Folk er slitne og overarbeidet, og så får vi en smekk på fingeren, sier Ødemark og legger til:

– Jeg tenker det er viktig å holde det innenfor faglig forsvarlighet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle endret på måten jeg jobber på, avslutter hun.

– Ikke en pekefinger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til TV 2 at brevet er en del av en kampanje fra Helfo som skal bidra til at fastlegene reflekterer rundt sin bruk av taksten.

– Fastleger skal bruke den tiden som er nødvendig med pasientene. Det er derfor vi har en egen takst som gir betaling for det, sier Høie.

Han sier dette ikke er et signal til fastlegene om å bruke mindre tid med pasientene, eller en beskjed om at de gjør feil, men at det er viktig å få sammenlignet sin egen praksis med andre.

– Fastlegene opplever det som en pekefinger mot deres tidsbruk. Var det riktig av Helfo å sende ut en slik mail?

– Dette er ikke en pekefinger fra Helfo, og jeg håper at fastlegene også ser det. Helfo har en jobb å gjøre for å påse at takstene blir brukt riktig, og vi har et veldig tillitsbasert takstsystem i Norge med lite kontroll og stor frihet for den enkelte lege, sier Høie.

– Skaper frykt

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, har derimot opplevd at flere fastleger tok brevet tungt.

– Jeg er redd for at legene vil bruke mindre tidstakst på grunn av dette. Selv om de oppfyller kravene til å ta taksten. Det gjelder spesielt de nye fastlegene, som også trenger ekstra tid på å bli kjent med pasientene sine, sier Klev.

Han forteller at underforbruk av takster også er en utfordring, og at han er redd flere nå vil la være å ta tidstakst selv om de bruker mer enn 20 minutter med pasienten.

Klev har fått tilbakemeldinger fra leger om at de ikke syns det var greit å motta et slikt brev.

LEDER: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Legeforeningen

– Vi har et tillitbasert system, men jeg tror ikke man treffer de som faktisk misbruker systemet med et slikt brev. Man skaper heller frykt og bekymring hos uskyldige, mener Klev.

Gjort noe galt

Helfos fungerende direktør, Kari Melle, uttalte til TV 2 at det tydelig fremgår i brevet at Helfo ikke vurderer det som feil takstbruk å motta et slikt brev.

Det er ikke Nils Kristian Klev enig i.

– Det kan godt være de mener det tydelig fremgår i brevet, men når man får et personlig brev, så føles det som man har gjort noe galt, sier Klev, og legger til:

– Ellers har Helfo en viktig rolle for å forebygge misbruk, og det er riktig å slå ned på de som faktisk misbruker systemet.

56 timer i uka

I Tidsbrukundersøkelsen kommer det fram at en fastlege gjennomsnittlig jobber 56 timer i uken, og 25 prosent jobber 62 timer eller mer.

– Fastlegene jobber mye. De sitter ikke på kontoret og tvinner tommeltotter og skriver tidstakst, sier han.

Det har vært stabil bruk av takst 2cd de siste tre årene. Ifølge Klev er den eneste endringen at bruken per lege faktisk har gått litt ned.

– Det er heller bekymringsverdig at den har gått ned og at fastleger føler seg stadig mer presset på tid. Det har ikke vært noen negativ utvikling som tilsier at Helfo skulle hatt et stort fokus på dette nå, sier han.