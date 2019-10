Etter tre måneder med Babcock slår Markus sikkerhetsalarm

Leger og sykepleiere i flyambulansetjenesten varsler om dårlig arbeidsmiljø og en bekymringsfull sikkerhetskultur.

Tre måneder etter at den britiske luftambulansegiganten Babcock overtok som operatør, tar de gjennom sine tillitsvalgte et kraftig oppgjør med selskapet som nå drifter de 11 statlige flyambulansene på syv baser over hele landet.

– Det her er helseminister Bent Høies ansvar. Han må rydde opp og sørge for at det blir en god og sikker flyambulansetjeneste for hele Norge, sier Markus Pikkarainen til TV 2.

– Avvik blir bortgjemt og dysset ned

«Etter at den nye operatøren Babcock overtok 1.juli i år, har arbeidsmiljøet på flere baser forverret seg», heter det i et varslingsbrev Pikkarainen og tillisvalgte har sendt Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, fylkeslegen i Troms og Finnmark, samt selskapet som organiserer den statlige tjenesten, Luftambulansetjenesten HF.

Varslingen handler også om flysikkerhet og mangel på rutiner for rapportering av avvik og kritiske hendelser.

«Avvik blir på en måte bortgjemt og dysset ned. Ved noen baser oppleves en økende fryktkultur», skriver tillitsvalgte på flyambulansebasene i Kirkenes, Alta og Tromsø.

– Vi er en del av crewet. For oss er det viktig at vi har sikre flytjenester. For oss, for pasientene, for pårørende og ikke minst for mannskapet, sier den tillitsvalgte flysykepleieren.

Universitetssykehuset Nord-Norge har arbeidsgiveransvar for flere leger og sykepleiere på flyambulansene i Nord-Norge. I et oppfølgende notat etterlyses løsninger for intern og ekstern kommunikasjon i flyene, terrengvarslingssystem som ikke fungerer, og sårbare og tidsbelastende prosedyrer under oppstart. Faktorer som sies å være av kritisk betydning, og som utløser slitasje, sykdom og utmeldinger som fører til at fly ikke er operative.

– Bekymret

– Vi kan jo ikke ta stilling til detaljene i det flysykepleierne melder inn, men vi har for over en måned siden varslet helseminister Høye om at vi er svært bekymret. Ikke bare for beredskap og regularitet, men også for de menneskelige faktorene i flyambulansetjenesten, sier klinikkoverlege Mads Gilbert til TV2.

Hans Skog-Andersen, flyoperativ sjef i Babcock SAA, bekrefter å ha mottatt flere avviksrapporter.

– Vi tar det på største alvor, vi går i dialog, vi er rundt og vi informerer om de systemene vi har. Skal vi drive et flyselskap, så er vi avhengig av å få rapporter inn.

Men at piloter og ansatte på grunn av av frykt vegrer seg for å melde avvik, nekter han for.