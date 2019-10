68-åringen driver Visjon Norge, den største kristne TV-kanalen i Norge, med over 100.000 seere ukentlig.

– Bibelen sier at snart kommer Jesus, og oppretter sitt 1000-årige fredsrike. Så det er de gode nyhetene, verden går ikke under, skriver Hanvold på sin facebookside , ifølge NRK.

– Så ikke vær bekymret for klima, fortsett å spis din biff med god samvittighet. Fly som aldri før, få ikke flyskam. Og kjør bil som alltid, husk det står alltid et tog. Så skal du komme fram, bruk bilen. Og fryd deg over livet, skriver TV-pastoren videre.

Atle Sommerfeldt Foto: Håkon Mosvold Larsen

Pastoren bidrar til at klimakrisen blir verre for millioner, mener biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme, som kaller Hanvold en «falsk profet».

– Det er bare tullball det Hanvold skriver. Oppdraget vi har fått fra Gud er å forvalte det skaperverket vi er gitt på best mulig måte, sånn at vi overlater det i bedre stand enn det vi fikk det, sier Sommerfeldt.

Hanvold sier til NRK at han aldri har omtalt seg selv profet, og han sier at han kun reflekterer over «hysteriet» og ber folk komme til sunn fornuft.

