Kongen åpnet det 164. Storting

Regjeringens klimasatsing er en annen sak som vil rulle gjennom høsten. Venstresiden vil holde fanen høyt, og Norge skal melde inn nye mål til FN tidlig neste år. Norge skal også utarbeide en lavutslippsstrategi fram mot 2050, og dette er saker som griper inn i alle sektorer.

Syriabarn og asyldugnad

Hva som skal skje med norske kvinner som reiste til Syria under IS-styret, men som nå vil tilbake til Norge, er en annen sak under utvikling. Mange av kvinnene har også fått barn.

Regjeringen har hittil hentet hjem fem foreldreløse barn, men KrF krever at både barn og mødre hentes hjem. Venstre ønsker å hente ut barn, men om nødvendig også mødre.

Samtidig ønsker Venstre at Norge deltar i en europeisk dugnad for fordeling av asylsøkere som kommer til Europa over Middelhavet. Men Frp er avventende, og en vanskelig debatt kan være i kjømda om hvor mange Norge eventuelt skal ta imot hvis vi blir med.

Pelsdyr og rovdyr

Også avviklingen av pelsdyrnæringen blir det mer bråk om. Frp er misfornøyd med sin egen regjerings forslag til kompensasjon til pelsdyrbønder som fratas levebrødet.

Også at ulven yngler som aldri før i Norge, skaper politisk splid og bringer Frps ønske om å skyte mer ulv på kollisjonskurs med Venstres restriktive linje. Rovviltnemndene vil felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren, men forslaget blir påklaget fra begge sider.

HARD OPPGAVE: Venstre og Frp står langt unna hverandre i rovdyrspørsmålet, og det kan føre til problemer. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Til slutt må miljøminister Ola Elvestuen (V) skjære gjennom, noe som normalt ikke skjer før pepperkakene er i boks og julenissen har fylt opp sekken.

Samtidig vil verdenspolitikken sette preg på den politiske debatten i Norge. Britene skal forlate EU 31. oktober, et brudd som kan bli hardt og brutalt hvis det skjer uten enighet, men som også kan bli utsatt på nytt. Og i EU skal et nytt lederskap tiltre, med nye prioriteringer som vil få betydning for Norge.