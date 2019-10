Bernardo Silva (25) er i trøbbel etter at han publiserte et bilde på Twitter for litt over en uke siden.

Manchester City-stjernen la ut et bilde, tilsynelatende av lagkamerat Benjamin Mendy som barn, hvor han sammenlignet lagkompisen med maskoten til det spanske konfektselskapet Conguitos.

Det engelske fotballforbundet (FA) skriver onsdag i en pressemelding at det nå er åpnet sak mot portugiseren for brudd på reglene knyttet til sosiale medier-poster.

– Det er også påstått at aktiviteten utgjør et alvorlig brudd, som er definert i FAs regel E3 (2), siden den inkluderer referanse, enten uttrykt eller implisitt, til rase og/eller farge og/eller etnisitet, står det i pressemeldingen.

Dette er innlegget som Bernardo Silva publiserte. Foto: Skjermdump/Twitter

Tweeten ble senere slettet, og Silva fulgte opp med følgende melding:

– Kan ikke en gang spøke med en venn i disse dager...

Silva skal ha skrevet til FA hvor han gir uttrykk for at han er lei seg om Twitter-meldingen har såret noen. Dersom FA bestemmer seg for å ilegge ham en karantene, kan den bli på så mange som seks kamper, melder flere britiske medier.

City-trener Pep Guardiola har tidligere tatt Silva i forsvar og ment at man heller bør fokusere på andre problemer siden «de ikke vet hvem de snakker om».

– Bernardo er en av de mest kjærlige personene jeg har møtt i løpet av livet. Han snakker fire eller fem språk. Det er den beste måten til å forstå hvor åpen han er, og han er en av Mendys beste venner. Han er som en bror for ham, sa Guardiola ifølge Guardian.