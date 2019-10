– Jakob har aldri vært så banket før som han er nå

Det er spenning rundt om både Jaokob og Filip Ingebrigtsen stiller til start på torsdagens 1500 meter.

Onsdag kunne imidlertid pappa Gjert Ingebrigtsen fortelle at det ser lovende ut, men ingenting er hundre prosent sikkert.

– Det er litt sånn bingopreg over dette her når det kommer til forsøk og semi på 1500 meter. For der er det mye armer og bein. Men jeg vil jo si at risikoen for at begge to løper, eller sjansen for at begge to løper, må man jo si er 80-90 prosent, informerer Gjert.

– Fysisk er de helt klar igjen?

– Nei, det vet vi ikke før vi prøver. Så det er lettere å gi et svar etter 1500 meter forsøket.

Trener ikke utendørs

Ifølge Gjert føler både Jakob og Filip seg klar til dyst.

– Guttene sier alt er sånn som det skal, understreker pappa Ingebrigtsen og legger til:

– Men vi har ikke lyst å være ute å trene, så vi holder oss innendørs og da er det vanskelig å finne noe som går fort nok til å kjenne på farten.

Både Filip og Jakob kjenner det i muskulaturen etter mandagens 5000 meter.

– Det som jeg håper på er at de skal slippe å gå i sprintkjelleren. For det er klart at det er mye banket muskulatur nå etter de to 5000 meterne, sier Gjert.

– Hvor banket er Jakob?

– Han er vel mest banket. Han har vel aldri vært så banket som han er nå. Det er klart de siste par hundre på den 5000 meter finalen kostet.

– Har det kostet for mye?

– Det er klart det er en risiko. Men dette her har vi gått inn i vel viten om risikoen og at dette sannsynlgivis går utover begge delene.

Gjert forteller at nervene var i helspenn hos Jakob før 5000 meteren.

– Han var veldig nervøs for 5000 meter finalen. Jeg har aldri sett ham så nervøs. Han har løpt nå til sammen fem 5000 metere, og det er klart at det ikke er nok til å skape nødvendig trygghet.

Like etter mandagens løp undret Pappa Ingebrigtsen seg over hvorfor Jakob ga sånn på. I ettertid undrer han fremdeles over om utfallet kunne blitt annerledes.

– Jeg kommer nok i evig tid til å gruble over utfallet hvis han hadde holdt igjen 200 meter til. Jeg tror nok han også vet godt hvor det ville endt opp, sier Gjert.