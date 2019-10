– Jeg trodde at jeg hadde hatt en «freak accident», men de er åpenbart mer aggressive enn jeg trodde, sier Kyler Borgeous (30).

CNN melder at Kyler i juni ble angrepet av en rasende bisonokse da han besøkte parken Antelope Island State Park i Utah.

Han ble sterkt skadet, og endte opp med en punktert lunge, flere knuste ribben, hodeskader og skader på flere indre organer.

Etter å ha brukt flere måneder på å komme seg, dro Kyler og daten Kayleigh Davis (22) fredag kveld tilbake til Antelope Islad for å se på solnedgangen.

Da ble Kayleigh angrepet av en minst like rasende bison.

– Først visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, så mitt første instinkt var å løpe bort fra bisonen. Men du kan ikke løpe fra en bison. Da jeg så over skulderen min, så jeg at han raskt tok meg igjen. Så kastet han meg opp i lufta. Jeg må ha blitt kastet rundt fem meter, sier hun til nettstedet.

Blodet rant

Hun forteller at Kyle tidligere hadde fortalt at det er best å forholde seg rolig hvis man blir angrepet av en bison.

– Bare ligg stille, slik at den ikke angriper deg igjen, sier hun.

En speiderleder ble vitne til angrepet, og kom løpende til for å redde Kayleigh. Bisonen freste mot ham, før den stanset opp og bare gikk sin vei.

Hentet med luftambulanse

Kayleigh ble fraktet med luftambulanse til et nærliggende sykehus, hvor hun fikk påvist ankelbrudd og en stor flenge i høyre lår.

Hun sier at hun og Kyle ler godt av at de har lidd samme skjebne.

– Det føles som om dette bare kunne skjedd én av en million. Det kunne ha gått verre, sier jeg. Jeg tror at det kunne ha gått verre, avslutter hun.