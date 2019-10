Artikkelen er hentet fra boken «Border Wars: Inside Trump`s Assault on Immigration», skrevet av New York Times-journalistene Michael D. Shear og Julie Hirschfeld Davis.

New York Times gjengir deler av boken i artikkelform.

Der beskrives president Donald Trumps oppførsel og forslag til hvordan immigranter fra Mexico kunne stoppes.

Det henvises særlig til et møte i mars i år, i det ovale kontor, der Trump var svært frustrert over situasjonen ved grensen.

Hans rådgivere ble i dette møtet svært overrasket over at Trump beordret hele grensen mot Mexico skulle stenges – innen neste dag.

De fryktet at amerikanske turister skulle bli fanget i Mexico, at skolebarn på de forskjellige sidene av grensen skulle bli strandet på en side, samt økonomisk ruin for både USA og Mexico dersom handelen ble stanset.

En rekke forslag

Privat hadde presidenten ofte snakket om å lage en vollgrav ved muren og fylle den med slanger eller krokodiller. Ifølge boken skal han ha bedt om kostnadsoverslag over disse forslagene.

Han hadde nevnt et ønske om en elektrisk mur.

Etter at han offentlig foreslo at soldater kunne skyte immigranter dersom de kastet stein, ble han sjokkert da hans rådgivere fortalte ham at det var ulovlig.

I senere møter foreslo Trump ifølge avisen at soldatene kunne skyte immigrantene i beina for å sakke dem ned, men også dette måtte rådgiverne fortelle ham at ikke var lov. Fox News har også fått bekreftet disse uttalelsene fra en kilde som var til stede på møtet.

– Presidenten ville ha en kjapp løsning, sier Thomas D. Homan, som var Trumps sjef for immigrasjon og toll denne mars måneden til New York Times.

Fikk sparken

En av dem som ga Trump motstand i disse samtalene var Kirstjen Nielsen, Trumps sikkerhetsminister.

Trump ba henne blant annet om at muren måtte være svart, noe hun kunne opplyse om at ville koste svært mye mer.

Så ba han om at muren måtte bygges i sement, noe som ikke var mulig, da avtalen med leverandørene allerede var gjort.

Trump skal da ha bedt Nielsen om å forlate sin stilling i slutten av mars. Da dette ble kjent hadde det allerede vært en kjent sak lenge at forholdet mellom Nielsen og Trump hadde vært dårlig.

New York TImes nevner også andre personer som har møtt Trump med motstand, som har måttet slutte, og trekker dette fram som en generell trend.

Så langt har ingen ved Det hvite hus og Trumps administrasjon kommentert innholdet i boken.