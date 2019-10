FIFA besluttet tidligere denne uken at Cardiff må betale 60 millioner kroner for avdøde Emiliano Sala.

I en uttalelse onsdag bekrefter klubben at de anker avgjørelsen.

– Klubben er ekstremt skuffet over avgjørelsen, sier en talsperson fra Cardiff ifølge Wales Online.

Sala døde i en flystyrt 21. januar, 28 år gammel. Han var da på vei fra Nantes i Frankrike til Cardiff i Wales sammen med piloten David Ibbotson.

Fotballspilleren var da på vei for å sluttføre kontrakten med Cardiff.

– Etterfulgt av FIFAs avgjørelse angående overgangen for Emiliano Sala, vil Cardiff City fotballklubb iverksette en anke til Idrettenes voldgiftsrett (CAS), står det videre i uttalelsen.

– Det virker som at komiteen har kommet frem til konklusjonen basert på et snevert aspekt i denne saken, uten å ta med all dokumentasjon gitt av Cardiff til FIFA.

– Det er klare bevis for at overgangen aldri ble fullført i samsvar med flere kontraktskrav etterspurt av Nantes, understreker Cardiff.