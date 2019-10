Gårdsjenta Ida sitt talent har gjort henne verdenskjent: – Vanskelig å si det til bestemor

I den nye TV 2-serien Glow Up, som har premiere på TV 2 Sumo 23. oktober, møter vi 19 år gamle Ida og syv andre deltakere.

Disse skal kjempe om å bli Norges nye makeup-stjerne. For Rambraut sin del, var det mer sannsynlig at hun skulle drive med møkking i fjøs enn brunkrem i ansiktet.

Følte seg ikke hjemme

Moren og stefaren til 19-åringen drifter en gård i Trøndelag. Hun var ung da de flyttet til gården, og husker ikke en annen livsstil. Rambraut er glad for den urnorske oppveksten og tror den har formet henne til den hun er i dag. Likevel skjønte sminkøren fort at hun måtte flytte til Oslo.

– Jeg følte meg ikke så hjemme på en liten plass og på en gård. Da hjalp sminke meg til å forstå at jeg hører til et sted. Det var godt å vite at jeg mestrer noe ikke alle andre mestrer.

Resten av familien til rørosing er interessert i sport, som ski og fotball. Venninnene delte sminkeinteressen, men ikke på samme måte som henne.

– Jeg hadde nære venner som likte å pynte seg, men jeg var interessert i sminke på en annen måte. Jeg liker å få frem litt mer kunst i det. Ikke bare for å bli penere, sier hun, og fortsetter:

– Det er det jeg håper å vise i Glow Up, at sminke ikke trenger å være overfladisk. Jeg vil vise litt personlighet og at det er andre folk som sitter bak sminken, ikke bare bloggere.

– Følte meg rar

Sminketalentet ga henne fort internasjonal berømmelse, og på Instagram har hun over 45 tusen følgere. Dette hadde ikke skjedd uten lillebror.

– Jeg måtte jo ha noen å prøve sminkingen på, og alle sa at broren min var så søt, så da spilte jeg på det da, sier hun lattermildt.

Selv om lillebror Magnar ikke var fan av å bli sminket som barn, var han lett å overtale og gjorde som storesøster befalte. Det er hun takknemlig for i dag. Hun understreker at mye forandret seg etter broren kom i puberteten, og at han ikke lar seg overtale like lett nå om dagen.

^ GÅRD: De to søsknene har brukt mye tid i både traktor og fjøs. Foto: Privat

Det var ikke bare broren som slet med å forstå sminkeinteressen. Da Rambraut skulle fortelle eldre slektninger om hobbyen, ble de stående som spørsmålstegn.

– Da jeg skulle forklare det til bestemor skjønte hun ingenting. Det var vanskelig å fortelle det til bestemor, og egentlig alle over en viss alder. Jeg følte meg rar i starten.

I en drømmeverden håper Instagram-kjendisen at hun kan leve av sosiale medier. Hun ønsker å skaffe samarbeidsavtaler med sminkemerker, og dermed kunne være sin egen sjef.