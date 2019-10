I august kastet en psykisk syk 17-åring en seks år gammel gutt ned fra en utkikkspost i 11. etasje på Tate Modern i London. Gutten falt i underkant av 30 meter.

Ettersom gjerningsmannen nå er blitt myndig, har britiske medier identifisert ham som Jonty Bravery (18) etter at en dommer avviste et forslag om å la ham bli anonym.

I et innlegg på innsamlingssiden GoFundMe, snakker familien ut via en familievenn.

I innlegget forteller de at gutten er sterkt skadet etter hendelsen.

Gutten fikk hjerneblødning, brudd i ryggraden, armer og ben som følge av fallet.

– Ser hvordan han lider

«Den lille gutten vår vet ikke lenger hvordan han skal snakke, spise eller bevege kroppen, men han gjør sitt beste for å bevege tungen sin, høyrearmen og hånda. Vi ser innsatsen hans,» skriver de i innlegget.

IDENTIFISERT: Det var Jonty Bravery som kastet gutten ned fra 11. etasje. Foto: Politiet

De forteller at de håper at gutten skal bli helt frisk.

«Han er veldig modig. Han sniler og reagerer på spøkene våre. Vi begynner dessverre også å se hvordan han lider. De siste to dagene har han forstått at han ikke klarer å bevege seg eller spise. Han forstår alt, men forstår ikke hvorfor han ikke kan spise eller svelge litt yoghurt. Han har så lyst til å være i stand til å gjøre det».

Familien forteller at de må være sterke for sin lille sønn – fordi de ikke har noe valg.

«Først og fremst fordi han smiler og gjør modige fremskritt, og deretter fordi vi ser at dere stoler på at vi tar vare på ham. Vi takker dere for det. Vi skal gjøre alt for å fortsette å være sterke og ta vare på ham. Vi lover. Vi håper at vi har bedre nyheter til dere senere,» avsluttes innlegget.

TATE MODERN: Gutten ble kastet ut fra utkikksposten øverst i museet, og ble funnet på taket av 6. etasje. Foto: AFP

«Hvor er sønnen min? Hvor er sønnen min?»

I 2018 var Tate Gallery Storbritannias mest populære turistattraksjon, med 5,9 millioner besøkende.

Det er en storslått utsikt fra toppen bygningen, og mange tar turen opp til 11. etasje for å skue ut over London. Seksåringen ble kastet ut fra en slik utsiktsplattform.

Vitnet Nancy Barnfield (47) befant seg på Tate med en venn da hun hørte et høyt smell, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA. Deretter så hun en kvinne som ropte «Hvor er sønnen min? Hvor er sønnen min?».

Ifølge Barnfield var også den anholdte tenåringen på stedet. Han ble holdt under kontroll av flere tilstedeværende og «sto bare der og var ganske rolig».

Den seks år gamle gutten ble funnet på taket av 6. etasje.