Denne uken åpnet Statens vegvesen for nedlasting av sin nye førerkort-app. På denne måten har man alltid med seg førerkortet på mobilen – og slipper å huske det fysiske plastkortet.

Og det har tatt av! I løpet av det første døgnet har hele 670.000 brukere lastet ned den nye appen for lappen.

– Rett og slett ellevilt. Vi visste at dette kom til å bli populært, men interessen og trafikken overgår det meste. Vi er glade for at folk setter pris på tjenesten, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Den eldste brukeren av tjenesten er for øvrig 95 år gammel. Det er totalt 10 personer over 90 år som har lastet ned appen.

Én telefon av gangen

Bortsett fra litt småkluss med BankID på mobil, har lanseringen gått bortimot prikkfritt.

2,2 millioner førerkort-innehavere kan bruke det nye digitale førerkortet. Noen får ikke tatt i bruk appen fordi at det ikke ligger et digitalt bilde i Vegvesenets system.

Digitalt førerkort kan bare benyttes på én telefon om gangen. For iPhone må du ha iOS-versjon 9.0 eller nyere, mens Android-brukere må ha versjon 6.0 eller nyere.

Flere land utvikler digitale førerkort, men Norge er trolig det første land i Europa som ruller ut løsningen i full skala.

Å glemme førerkortet når man kjører bil koster 500 kroner. Nå kan de glemske bli reddet av førerkort-appen. Foto: Scanpix

Rask utvikling

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å bruke Vegvesenets tjenester. Vi har selvbrukertjenester og digitale tjenester innen mange områder. Nå også på førerkort, sier Bodil Rønning Dreyer, i en pressemelding.

Arbeidet med å utvikle løsningen startet for ti måneder siden. Forklaringen på den raske utviklingen, er at Norge har et moderne og funksjonelt førerkortregister (Autosys) å bygge tjenester på.

Bare gyldig i Norge

Det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på dine førerrettigheter. Du trenger ikke å ha med plastkortet i tillegg.

Men brukerne bør være obs på at digitalt førerkort er foreløpig bare gyldig i Norge og som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll. Skal du leie bil – i Norge eller utlandet – vil du fortsatt i en periode måtte vise fram plastkortet.

