Barnemathylla består ikke lenger bare av grøt og middag på glass. Et av de nyeste tilskuddene til denne butikkhylla er snacks til de minste.

Matkontrollen fikk tips om å se nærmere på snacksproduktene fra Kiddylicious. Tipseren mente at innholdet i noen av produktene ville overraske.

REAGERER: Ernæringsfysiolog Christine Henriksen mener produktene kan sammeliknes med godteri.

Sammenligner med seigmenn

Kiddylicious er en produktserie med alt fra smoothiebiter og fruktsnører til potetstaver.

Christine Henriksen er førsteamanuensis i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Hun har gått gjennom innholdet i produktene og reagerer.

Det er to produkter med potetstaver, og et av dem er merket 1,5 gram salt per 100 gram. Henriksen sier at produktene ser veldig sunne ut ved første øyekast.

– Men når vi snur og ser på baksiden så ser jeg at saltinnholdet er veldig høyt, og det er faktisk så høyt at det kan sammenlignes med potetgull, sier hun.

Sammenligner man for eksempel med Sørlandschips med havsalt, så inneholder Kiddylicious potetstaver mer salt. Henriksen sier at små barn skal spise minst mulig salt.

– Det er fordi nyrene er lite utviklet og takler ikke å få så mye salt som en voksen person tåler, sier hun.

– Så det kan være farlig å få i seg for mye av dette her?

– Ja, absolutt.

Godteri

Hun trekker også fram smoothiebitene med jordbær og banan.

– De inneholder mye karbohydrat og mye sukkerarter og det er fordi de er laget av oppkonsentrert fruktpuré, sier Henriksen.

Hun sier at sukkerinnholdet dermed blir på nivå med seigmenn.

SUKKER: Smoothiebitene inneholder mer sukker enn seigmenn. Foto: Matkontrollen

– Det er godteri, rett og slett, sier hun.

Henriksen synes det er drøyt å si at disse posene er én av fem om dagen, som det står på pakken. Hun understreker at en naturlig frukt eller bærporsjon vil inneholde mye mer vitaminer.

– Det som er igjen av vitaminer er helt minimalt, sier hun.

Har redusert saltinnholdet

Camilla Tøsdal er daglig leder for Friele foods som distribuerer Kiddylicious-produktene. Hun sier at de for en stund siden faset ut potetstavene med det høyeste saltinnholdet.

SALT: Der er mer salt enn Sørlandschips med havsalt. Foto: Matkontrollen

– Potetstaver i salg nå inneholder 0,9 g salt per 100 g vare. Det finnes fortsatt noe emballasje igjen i handelen med gammel deklarasjon, men den vil være utfaset i løpet av kort tid, sier hun.

– Ingredienser tydelig merket

Tøsdal sier at de anbefaler at Kiddylicious snacks blir gitt som en del av et balansert kosthold i tillegg til tre næringsrike måltid per dag, og at det aldri benyttes som en erstatning for disse.

– Kiddylicious er laget for å oppmuntre små barn til å utvikle sine motoriske sanser som for eksempel det å spise selv. Ingredienser og næringsinnhold er tydelig merket på alle våre pakninger. I tillegg er alle våre snacks porsjonspakket noe som gjør det enkelt for foresatte å styre inntaket, sier Tøsdal i Friele Foods.