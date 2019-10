Haddy Njie åpner opp om krisen: «Dette er en krig»

Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

En av sakene er fra 2011. Da fikk en AUF-er en tekstmelding fra Giske. «Hvor er festen?».

Slik er dialogen mellom Giske og Njie hjemme i leiligheten da Dagens Næringsliv vil at Giske skal kommentere saken:

– Men det er jo ingen sak. Hvorfor har hun varslet om det?

– Hun har ikke varslet. Ikke de andre heller. Det er poenget. Jeg snakket med partisekretæren. Noen andre har meldt det inn. Jeg aner ikke om de kvinnene det handler om, vet at de er nevnt i et varsel engang.

– Men da avkrefter vel partisekretæren saken når avisen tar kontakt med henne?

– Noen vil at det skal bli en sak. Og at mediene skal skrive om det.

– Det er nå støyen begynner, skriver Njie i boken.

Kvinnen gikk 15. desember 2017 ut i Dagbladet og avviste at sms-ene fra Giske var krenkende.

– Det eneste upassende og krenkende jeg har opplevd i denne «saken» er at journalister, i sin jakt på drittsaker overkjører meg og fratar meg retten til selv å eie, og definere, min egen historie, sa hun.

Syk

I boken utleverer Njie om krisen familien stod i. Slik gjengir Njie en samtale fra 22. desember 2017:

– Hva er du reddest for? – At vi skal miste alt, sier Trond. – Alt og alle. At sannheten aldri skal komme frem. Enn du? – Det samme, tror jeg. At alle skal fordømme oss.

Hun skriver om hvordan hun er bekymret for Giske.

I en samtale med en venn av paret, sier Njie at «du må ikke tro på Trond når han sier det går bra».

– Han blir stille, ber meg forklare. Jeg sier jeg kan dette. Jeg kjenner det igjen. Trond som sier: Jeg har aldri før skjønt at folk tar livet sitt. Men nå skjønner jeg det. Trond som sier: Jeg er en for stor belastning for dere. Det hadde vært best om jeg ikke var her, skriver Njie.

Raseri-anfall: – En krig

1. februar 2018 sender Giske et brev til sentralstyret, hvor han gir et kortfattet versjon av de fem sakene. Han beklager i to, men ikke i de tre andre.

I boken fortelle Njie om raseriet da VG sier de ikke vil publisere innholdet i anklagene, selv i anonymisert form. Ifølge boken er det fordi varslere ikke vil at avisen skal gjøre det.

– Han har aldri sett meg så sint. Jeg stormer ut av soverommet og tramper en runde i stua. Pust. Tell. Ikke faen om jeg skal puste og telle. Jeg fråder. River telefonen ut av hendene hans. Jeg forteller henne at dette faen ikke handler om journalistiske prinsipper, jeg er journalist, jeg vet hvilke prinsipper som gjelder. Dette er bare feighet, skriver Njie.

Hun sammenlikner publisering med en anmeldelse:

– Hadde varslerne anmeldt Trond for noe, og han ble siktet, ville avisene selvsagt publisert hva anklagen gikk ut på, så lenge den som anmeldte fikk være anonym. Barn som påstås utsatt for overgrep. Pårørende til mennesker som har blitt drept. Ofre for grov vold. De må alle tåle at innholdet i anmeldelsen mot gjerningspersonen omtales.

Etter raserianfalle beklager Njie overfor Giskes datter fra et tidligere forhold, som er til stede under utbruddet.

Giske er sitert slik:

«Det går bra med Una. Jeg har også snakket med henne. På en måte er det kanskje fint at hun ser at dette er en krig. Og at du er i den krigen for meg».

Støre og Tajik

Da TV 2 publiserte dokumentaren i april fortalte Giske om hvordan han står i et spenn mellom selvransakelse på den ene siden, og opplevelsen av manglende rettsikkerhet på den andre siden, både i media og i partiet.

Han var sterkt kritisk til hvordan Ap-nestleder Hadia Tajik og Ap-leder Jonas Gahr Støre håndterte saken.

Også i boken får de to Ap-lederne gjennomgå. Hun skriver direkte til Støre, som hun mener sviktet i prosessen da han konkluderte før Giske hadde levert sitt tilsvar:

– Jeg tror egentlig du vil det beste. Jeg vet hvor tøff denne stormen er å stå i Trond har beklaget og beklaget igjen. Bedt om tilgivelse. Men alle trenger tilgivelse. Du også. Og jeg trenger din tilgivelse, skriver Njie direkte til Støre.

Hun mener Støre i realiteten undergraver «oss alle med å behandle voksne, velutdannede damer med sylskarpe ambisjoner som persilleblad».

– Jeg har tenkt så mange stygge tanker om deg. Jeg har tillagt deg de mørkeste motiver, gjort narr av språket ditt og skjortene dine», skriver hun videre.

Tajik leste høyt fra varsler på et sentralstyremøte og sa hun var rystet som jurist.

– Altså en jurist sa til meg at som jurister er vi jo.. vi blir jo ikke rystet av lovbrudd. Det er hverdagen til en jurist, så hvis du blir rysta som jurist så er det ikke bare lovbrudd, det er noen veldig alvorlig lovbrudd. Altså, det er jo.. det etter jo et inntrykk helt åpenbart, som veldig mange kommentatorer tror jeg og pressefolk tok utgangspunkt i. Og som gjorde at.. stormen ble enormt stor, sa Giske i TV 2-dokumentaren i april.

Njie skriver om uttalelsen til Tajik i boken:

– Hva har hun sett som jeg ikke har sett? Hun kjenner bare innholdet i to av varslene, skriver hun.»

– Kanskje er det fordi historiene omhandler noen hun er glad i, at hun er rystet?