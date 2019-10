Se Rosenborg-PSV fra kl. 20.30 torsdag på TV 2 Zebra og tv2sumo.no.

Det er et revansjelystent Rosenborg som tar imot PSV torsdag.

Etter et skuffende gruppespill forrige sesong, og en skuffende start på denne sesongens gruppespill.

En som har en ekstra grunn til å ville ta hevn mot en spesifikk PSV-spiller er kaptein Mike Jensen.

Etter fjorårets møte med Leipzig gikk et bilde av en fortvilet Jensen viralt. Dansken ble stående igjen oppgitt mens Jeffrey Bruma, den gang RB Leipzig-spiller, suste forbi ham.

Nå spiller Bruma i PSV.

– Jeg sa det akkurat til kamerafolkene: Vær klar for i morgen når jeg tar igjen. Ta et godt bilde, takk, sier Jensen til TV 2.

KAPTEIN: Rosenborgs Mike Jensen. Foto: Tor Erik Schrøder

– En ydmykelse

Bildet ble også en sak i danske medier i fjor, og fikk også ytterligere internasjonal oppmerksomhet.

Storavisen The Guardian la det ut på Instagram med teksten: «Når du akkurat er blitt ydmyket foran dine egne fans». Sporting Index kalte det tidenes beste bilde fra Europaligaen, og hevder det var en tunnel. Det nekter Jensen for.

– Jeg sklir og han har kjempeflaks som kommer rundt der. Tunnel er det i alle fall ikke, sa Mike Jensen til sin egen klubbs podcast, Rosenborgs Ballpod, da de tok opp bildet før Europaligaen startet i høst.

Han legger likevel til:

– Det var en ydmykelse, og ikke et stolt øyeblikk.

Stor oppgave

Om det ikke var en ydmykelse, var også denne sesongens første gruppespillskamp en skuffelse. Rosenborg-kapteinen er lei av de dårlige resultatene i Europa.

– Vi kan ikke sitte her hver gang og si at vi er gode nok, at vi vil ha poeng og lykkes i gruppespillet. Vi må vise det også. Vi forventer det av hverandre, og vet vi har det i oss. Det handler om å ta det frem, sier Jensen.

Det er en formidabel oppgave de har foran seg. PSV ligger á poeng med Ajax på toppen av Eredivisie.

– Det er et lag med masse gode ferdigheter og bra fart. I tillegg er de et ungt lag, med masse mot. Så får vi se om vi ikke klarer å la det handle mest om Rosenborg på Lerkendal, sier trener Eirik Horneland til TV 2.

– Vi må ha et samlet lag, vi må komme ut med et aggressivt forsvarsspill, og samtidig være kontrollerte i angrepsspillet. Vi må få med folk, evne å få folk i avslutningsmuligheter, men óg sørge for at vi ikke blir kontret i senk.

At PSV slet med å slå Haugesund i kvalifiseringen til Europaligaen har ikke Horneland ofret så mange tanker. Det har gitt noen referansepunkter, men samtidig:

– All respekt til det Haugesund gjorde der, det var en bra prestasjon, men PSV er et bedre lag nå. Det var tidlig i deres sesong, og nå er de på et mye høyere nivå med tanke på fart og tempo i spillet.