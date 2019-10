Makeup-mogul og realitystjerne Kylie Jenner (22) skal ha gjort det slutt med artistkjæresten Travis Scott (28) etter to år sammen.

Det er TMZ som skriver at de to skal ha tatt en pause fra forholdet, etter at de har kranglet i lang tid.

Paret har ikke vist seg sammen offentlig siden premieren på Netflix-filmen «Travis Scott: Look Mom I Can Fly» 27. august.

Paret har den snart to år gamle datteren Stormi Webster sammen.

Det var i 2017 at paret offentliggjorde at de var sammen. Kort tid etter annonserte de at de ventet barn.

ROSA LØPER: Travis Scott og Kylie Jenner under Met-gallaen i New York i mai. Foto: Neilson Barnard/AP

Alene i bryllup

People skriver også at paret har valgt å ta en timeout i forholdet, og siterer en kilde som skal være nær Jenner.

De skriver også at de har forsøkt å komme i kontakt med kjendisparets talspersoner, uten hell.

Både Jenner og Scott er aktive i sosiale medier, men de har ikke lagt ut noe som kommenterer sakene.

Da Justin (25) og Hailey Bieber (22) giftet seg for andre gang mandag, kom Kylie alene i bryllupet sammen med datteren.