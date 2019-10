Neste år kommer Volvo med en svært etterlengtet bil – nemlig sin første elbil. Den kompakte SUV-en XC40 er først ut i det som skal bli en rekke av elbiler fra svenskene.

Volvo åpnet nylig interesseliste for norske kunder. Etter fem dager hadde over 5.000 nordmenn registrert seg her.

– Det har vært veldig stor pågang etter at vi åpnet interesselisten. Vi er veldig godt fornøyd med interessen, både med tanke på hvor lite informasjon som er offentliggjort om bilen så langt, men også tatt i betraktning hvor mange elbiler som finnes på markedet i dag, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Fylle et tomrom

Volvo skal avsløre flere detaljer om helelektriske Volvo XC40 de kommende ukene, før bilen vises fram offentlig 16. oktober.

– Den store interessen tyder på at en kompakt og høyreist SUV som XC40 fyller et tomrom i markedet. Vi er så vidt i gang med lanseringen av XC40 og forventer at interessen bare vil øke etter hvert som vi offentliggjør flere detaljer om bilen, sier Trosby.

Informasjon om pris, rekkevidde, drivlinje, batterikapasitet og salgsstart i Norge er eksempler på informasjon som skal offentliggjøres fremover. Dette vil informeres om via media, Volvos egne kanaler og til de som står på interesselisten.

Dette er XC40 i ladbar hybridutgave. Volvo legger opp til at den elektriske versjonen skal skille seg endel fra denne designmessig.

Stilrent og moderne

Når Volvo lager elektrisk utgave av XC40, har bortfallet av forbrenningsmotoren, drivstofftanken, eksosrørene og den store grillen, gitt plass til blant annet et batteri, størrelsesmessig mindre motorer og et nytt lagringsrom under panseret.

Ettersom motoren i en elbil ikke har samme behov for nedkjøling som en forbrenningsmotor har Volvo designet en ny, tett grill, i tillegg til at bakpartiet på bilen har blitt endret.

– XC40 har et modig og veldig gjenkjennbart Skandinavisk uttrykk. Med den nye helelektriske varianten har Volvo laget et mer stilrent og moderne design. Ved at man ikke trenger en tradisjonell grill, har vi kunne lage en renere front. Det samme gjelder bakpartiet på bilen, der man har fjernet enderørene. Dette uttrykket kommer vi til å jobbe videre med etter hvert som vi fortsetter vår elektrifiseringsreise, sier Robin Page som er designsjef hos Volvo.

Dette er en smakebit på hekken til den elektriske XC40. Volvo benytter anledningen til å rydde bort alt som ikke trengs når den blir elbil.

Ekstra oppbevaringsrom

I den nye grillen har det også blitt gjort plass til sensorene i bilens nye førerstøttesystem, også kjent som ADAS-plattformen (Advanced Driver Assistance Systems).

XC40 vil få mer plass under panseret fordi den elektriske motoren er mindre enn en forbrenningsmotor. Den plassen har Volvo brukt til å lage et oppbevaringsrom under panseret på omlag 30 liter, også kalt et «frunk».

XC40 kommer med åtte eksteriørfarger, deriblant en helt ny farge som heter Sage Green Metallic. I tillegg vil bilen leveres med svart kontrastfarge på taket utvendig som standard og to nye 19"- og 20"-felger.

XC40-interiøret er særpreget, samtidig som vi kjenner igjen mange detaljer fra Volvos større modeller.

I bunnen av bilen

På innsiden av bilen vil XC40 by på et grensesnitt som er spesialutviklet for elektriske biler og som holder føreren informert om batteristatus og lignende. Interiøret vil ha sporty designdetaljer og tepper laget av resirkulerte materialer.

En konseptversjon av helelektriske XC40 ble først vist fram i forbindelse med Volvos elektriske 40.1-konsept i 2016.

XC40 er basert på Volvo Cars sin CMA-plattform (Compact Modular Architecture), som ble utviklet for å kunne brukes på helelektriske biler. Batteripakken er integrert i bunnen av bilen, uten at det går utover plassen i kupéen. XC40 er kjent for gode lagringsmuligheter med ekstra plass i dørene og under setene, en praktisk lastekrok til bager og en liten søppelkasse midt i bilen som kan tas ut og tømmes ved behov.

