– Serge har kommet hit for å spille kamper, men han har ikke hatt nivået inne for å spille kampene.

Ordene tilhører Tony Pulis som i 2015 avskrev Serge Gnabry under et mislykket låneopphold i West Bromwich.

Tatt av banen

Gnabry fikk bare tolv minutter Premier League-fotball i et bortetap for Chelsea, i tillegg til to opptredener i ligacupen, før låneavtalen ble revet i stykker midtveis i sesongen.

Skru klokken fire år frem i tid og kontrastene er voldsomme.

Tirsdag kveld stod Gnabry midt i sentrum av en historisk kveld i London. Den 24-årige tyskeren scoret fire mål og var ute av rekkevidde for Tottenham-spillerne i Bayern Münchens forbløffende 7-2-seier.

Fra sin plass i Sky Sports' studio måtte Pulis gni seg i øynene av det den tidligere Arsenal-spilleren, hans tidligere elev, viste frem.

– Jeg er forbauset. Vi hadde ham på lån i West Brom. Vi klarte aldri å få ham i form. Han ble til og med tatt av banen i en U21-kamp, sier Pulis.

Han omtaler Gnabry som en fin gutt og hevder at han ikke hadde noe imot ham under det mislykkede oppholdet i West Brom. Gnabry ble senere solgt videre fra Arsenal til Werder Bremen for kun fem millioner pund før Bayern kom på banen og sendte ham direkte på lån til Hoffenheim i 2017. Siden 2018 har Gnabry vært en del av Bayern-laget, og omsider har talentet slått ut i full blomst.

– Jeg er helt lamslått. Det er helt utrolig å se hva han har fått til etter å ha jobbet med ham i West Brom. Når folk viser hva de virkelig kan og jobber hardt og blir så bra som ham, er det helt fantastisk. Gutten har gjort det helt fantastisk, sier Pulis.

Sendte stikk til Spurs-fansen

Forrige sesong scoret Gnabry ti mål i Bundesliga og hadde kun målmaskinen Robert Lewandowski foran seg på toppscorerlisten i Bayern. Også på landslaget har Gnabry vist at fremtiden er nå.

Ni mål på ti landskamper er de foreløpige tallene for Gnabry, som var i skyene etter å ha herjet mot Tottenham tirsdag kveld på den største scenen.

– Sist gang jeg scoret fire mål tror jeg var da jeg var et barn. Jeg er naturligvis veldig fornøyd med prestasjonen min og glad for at jeg kunne hjelpe laget til en så stor seier, sier Gnabry til Uefa.com.

Ekstra gledelig var det nok også at det var nettopp Tottenham som ble ydmyket. Gnabry, som var i erkerivalen Arsenals eiendom i totalt fem år, benyttet muligheten etter kampen til å sende et stikk i retning av nedbrutte Spurs-tilhengere i et intervju med Sky Sports og på Twitter.

– Å score fire mål er også en utrolig følelse. Jeg ser for meg at alle Arsenal-supportere nøt det.