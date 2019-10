Apple lanserte i september sin nye iPhone 11 og pro-versjonene iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. De største nyhetene var bedre batteri, bedre ytelse og det aller viktigste; et oppgradert kamera.

Kameraet er viktigst

Spesielt i forhold til Huawei har iPhone ligget bak på kvaliteten på bildene man tar.

Dette har de tatt på alvor og forspranget til konkurrentene er så og si tatt igjen.

Mobilene kommer med både vidvinkel og ultravidvinkel slik at man kan få med enda mer av omgivelsene i bildene eller videoene man tar.

Med pro-versjonene får du også et ekstra kamera som tar bilder i to ganger zoom.

Det er fullt mulig å bruke zoom med de nye pro-versjonene uten å miste for mange detaljer. Foto: Dennis Vareide

Kvaliteten på bildene man får ut av disse telefonene er veldig bra.

Når det kommer til video, er iPhone best. Med opp til-4k oppløsning med 60 bilder i sekundet er dette en drøm å filme med.

Men for en som er glad i tukle litt med innstillingene på kameraet, er det litt irriterende at man må gå inn på innstillingene på mobilen for å bytte oppløsning. Vil man gjøre enda mer avanserte ting med innstillingene må man laste ned tredjepartsapper.

Nye funksjoner til frontkamera

I forhold til fjorårets versjoner har frontkameraet også blitt oppgradert. Nå med et 12 megapiksler kamera som har flere nye funksjoner.

Apple har oppgradert frontkameraet sitt og skapt nye måter å ta selfie. Foto: Dennis Vareide

At det noen ganger kan være litt vanskelig å få med hele gjengen inn i en selfie, har blitt løst på en kreativ måte. Selfiekameraet går nemlig automatisk i vidvinkel om man snur mobilen fra stående til liggende før man tar selfien.

Det er også nå mulighet for å filme seg selv i slow motion med frontkameraet, noe Apple har valgt å kalle for Slofie.

Night Mode

Apple er spesielt stolt av sin nye Night Mode. Om man skal ta bilder i mørke omgivelser vil mobilen automatisk oppdage dette og aktivere modusen ved en liten gul indikasjon øverst til venstre, der et tall forteller deg hvor lenge du må holde mobilen stille for å få et bra bilde.

Slik ser et vanlig bilde ut når man ikke bruker Night Mode. Foto: Dennis Vareide

Denne fungerer helt fantastisk og er veldig imponerende.

Det er stor forskjell på før og etter når man benytter seg av Night Mode-funksjonen. Foto: Dennis Vareide

Konklusjon

Etter å ha testet både iPhone 11 og iPhone 11 Pro er konklusjonen at det er først og fremst iPhone 11 som er den mobiltelefonen jeg virkelig kan anbefale til hvem som helst. Den har alt man måtte ønske seg i en smarttelefon og prisen er ikke så ille til å være Apple.

Pro-versjonene har ikke nok oppgraderinger som forsvarer prisen du må ut med for å nettopp oppgradere. De har riktig nok bedre oppløsning og skjermer, men det er ikke spesielt merkbart.

iPhone 11 Pris: 8490kr





6,1 tommer liquid retina HD-skjerm





Design i glass og aluminium





Farger: lilla, gul, grønn, svart, hvit og rød





To 12 MP kameraer med ultravidvinkel og vidvinkel, med Nattmodus





12 MP TrueDepth-kamera med 4K-opptak med opptil 60 bps





Face ID





A13 Bionic-chip med 3. gen. Neural Engine





Opptil 1 timer lenger batteritid enn iPhone XR

(Videoavspilling (trådløst): opptil 17 timer, video-strømming: opptil 10 timer, lydavspilling: opptil 65 timer)





(Videoavspilling (trådløst): opptil 17 timer, video-strømming: opptil 10 timer, lydavspilling: opptil 65 timer) Vannbestandig ned til 2 meter i opptil 30 minutter





Kapasitet på 64 GB, 128 GB eller 256 GB





Høyde 150,9 mm, bredde 75,7 mm, dybde 8,3 mm, vekt 194 gram iPhone 11 Pro Pris: 11990kr





5,8 tommer Super Retina XDR-skjerm





Formgitt glass i matt tekstur og rust­fritt stål





Farger: midnattsgrønn, sølv, stellargrå og gull





Tre 12 MP kameraer med ultravidvinkel, vidvinkel og tele, med Nattmodus





12 MP TrueDepth-kamera med 4K-opptak med opptil 60 bps





Face ID





A13 Bionic-chip med 3. gen. Neural Engine





Opptil 4 timer lenger batteritid enn iPhone XS

(Videoavspilling (trådløst): opptil 18 timer, video-strømming: opptil 11 timer, lydavspilling: opptil 65 timer)





(Videoavspilling (trådløst): opptil 18 timer, video-strømming: opptil 11 timer, lydavspilling: opptil 65 timer) Vannbestandig ned til 4 meter i opptil 30 minutter





Kapasitet på 64 GB, 256 GB eller 512 GB





Høyde 144,0 mm, bredde 71,4 mm, dybde 8,1 mm, vekt 188 gram