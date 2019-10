Det var sist lørdag at politiet ble kalt ut til Tura Beach, nord for Eden, i New South Wales i Australia.

Flere bilister ringte inn og meldte om så mye som 20 døde kenguruer som lå ved veibanen.

Hendelsen skal ha skjedd i et boligområde.

– Det er vanskelig å fatte. Naboene var sjokkert, det lå døde kropper over alt, det var hjerteskjærende å se, sier Janine Green, som er frivillig for organisasjonen WIRES, til lokalavisen 7news.

Green har nå tatt over omsorgen for tre kenguru-unger som overlevde hendelsen.

20 drept

Politiet antar at de 20 kenguruene ble drept i et tidsrom på en time, mellom klokken 22.30 og 23.30 lørdag kveld.

Etter det politiet omtaler som en omfattende etterforskning, ble en 19 år gammel mann pågrepet tirsdag.

Han er nå siktet for tortur, vold og å ha forårsaket kenguruenes død.

Tortur

Politiet antar at dyrene ble drept av en bil mannen førte, og politiinspektør Peter Volf sier at denne typen vold mot dyr ikke aksepteres.

– Vi tar slike saker svært alvorlig, sier han i en pressemelding fra politiet.

Mannen har betalt kausjon og er ute av varetekt, men må møte i retten i slutten av november.

Etterforskningen av saken fortsetter.