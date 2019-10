Bucklew led av kavernøst hemangiom, en type blodåreforandring, som kan være svulster eller misdannelser på organer.

På grunn av lidelsen måtte han bruke utstyr for å kunne puste det siste året han levde. Advokatene hans forsøkte til det siste å stanse giftinjeksjonen. De sa den kunne påføre klienten ekstreme lidelser på grunn av den fysiske tilstanden hans.

– Kveles av eget blod

– Ansiktet hans er opphovnet av svulmende, blodfylte svulster han har i fjeset, hodet og halsen. Det er stor risiko for at disse ustabile svulstene begynner å blø på grunn av belastningen under henrettelsen, noe som vil medføre at Russell kan hoste opp og kveles av eget blod, skrev advokatene i en begjæring til guvernøren i Missouri.

Det ble bedt om at Bucklew kunne tilbringe resten av livet i fengsel i stedet. Også tidligere fengselsansatte ba sine kolleger i arbeid om å få slippe å bivåne en potensielt grusom henrettelse. De påpekte at å måtte delta i henrettelser allerede er ille nok som det er, og bør unngås når det er sannsynlig at det kan gå galt og blir helt grotesk.

Ingen garanti for smertefri død

Den republikanske guvernøren Mike Parson avviste begjæringen tirsdag morgen. Bucklew ble erklært død 18.23 lokal tid tirsdag. Han var den 17. dødsdømte som ble henrettet i USA i år.

Aktor Morley Swingle, som tidligere førte saken mot Bucklew, omtalte døden som «veldig fredelig», ifølge CNN.

En reporter som var vitne til henrettelsen sa at Bucklew var vendt vekk fra tilskuerne da han mottok injeksjonen. Ifølge reporteren skal Bucklew ha sparket med beina før han brøt ut i et sukk, og sluttet å bevege seg.

Reporteren sier det ikke var noen synlige komplikasjoner ved henrettelsen.

I 1996 ble Bucklew dømt til døden for å ha drept sin ekskjærestes nye partner, og for deretter å ha bortført eksen og voldtatt henne. Henrettelsen av ham er utsatt to ganger tidligere.

Bucklews rett til en smertefri død har vært oppe i høyesterett. Det åttende grunnlovstillegget i USA forbyr «grusomme og uvanlig avstraffelsesmetoder», men det gir ifølge fem av ni høyesterettsdommere i USA ikke noen garanti for en smertefri død. Fire av ni dommere var uenige.