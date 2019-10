Nordkoreanske testraketter havnet i japansk farvann

Rakettene ble ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap avfyrt fra den nordkoreanske havnebyen Wonsan onsdag.

Den ene skal ha nådd en høyde på 910 kilometer og ha tilbakelagt 450 kilometer, som gjør det til den lengstrekkende raketten på nesten ett år.

Yonhap melder også at Nord-Korea kan ha avfyrt et undervannsrakett onsdag.

– Vi overvåker situasjonen i tilfelle det kommer flere oppskytinger og er i beredskap, sier Sør-Koreas militære ledelse.

Den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga opplyser at ett missil ble registrert innenfor Japans økonomiske sone klokka 7.27 onsdag morgen, mens det andre ble registrert noen minutter etterpå, like utenfor sonen.

Det er første gang siden den spente situasjonen i november 2017 at et missil fra Nord-Korea havner innenfor Japans eksklusive økonomiske sone. Japan ser på det som et grovt overtramp.

Statsminister Shinzo Abe fordømmer oppskytingene, og han sier det er et brudd på FNs resolusjoner mot Nord-Korea.

– Vi vil fortsette å samarbeide med USA og det internasjonale samfunnet og gjøre vårt ytterste for å opprettholde og beskytte sikkerheten for vårt folk og være i beredskap, sier Abe onsdag.

Omstridt område

Skip i farvann mellom Sør-Korea og Japan oppfordres til å følge med på nyhetsoppdateringer og melde fra til den japanske kystvakten om de ser noe som kan være rester etter nordkoreanske testoppskytinger. Fartøy som ser noe, bes om å ikke plukke det opp selv, kun melde fra.

Ifølge Japans myndigheter har ikke de siste utskytingene truffet verken båter eller fly eller hatt noen direkte konsekvenser for landet.

Ifølge japanske medier skal det være snakk om ballistiske missiler som landet utenfor prefekturet Shimane. Det ligger nær de omstridte klippeøyene i Japanhavet, som heter Dokdo på koreansk og Takeshima på japansk.

Klippeøyene var en del av Shimane i Japan fra 1905 til 1952, da Sør-Korea erklærte området som sitt. Nord-Korea ser også på øyene som den en del av Korea.

USA-allierte Japan plasserte i 2017 fire landbaserte PAC-3 rakettforsvarssystemer vest i landet for å være forberedt på et eventuelt angrep fra Nord-Korea. Dette som en reaksjon på at nordkoreanske myndigheter hadde advart om at deres raketter kom til å fly over blant annet Shimane på vei mot Guam.