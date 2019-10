– Steinen er på mange tonn. Den er større enn en bil, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Sindre Molnes til TV 2.

Steinen landet rett ved inngangspartiet til en bolig. Fire personer er evakuert fra huset.

Raset inntraff over fylkesvei 656 i Skodje kommune i Møre og Romsdal. Politiet fikk melding om raset klokken 01:55

Ifølge operasjonslederen har raset nok kun bestått av den ene store steinen, og at den skal ha delt seg da den falt ned fjellsida og traff veien.



Like før klokken 3 melder politiet via Twitter at det kan å bli aktuelt å evakuere flere hus.

– Det er fem andre hus i området, men vi har ikke vurdert at det er behov for å evakuere dem per nå, sier Molnes til TV 2 klokken 03.20.

– Er det fare for flere skred?

– Det er umulig for politiet å vurdere. Veien forblir stengt. Geolog er varslet, og vil ankomme stedet i morgen.

Veien er stengt inntil videre som følge av raset. Anbefalt omkjøring er E39.