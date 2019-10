Donald Trump er gjenstand for en riksretts-etterforskning, basert på et anonymt varsel fra en etterretningskilde mot presidenten.

Trump har hevdet sin uskyld siden etterforskningen startet, samtidig som han gjentatte ganger har langet ut mot både varsleren og demokratene.

Natt til onsdag langet presidenten nok en gang ut mot riksretts-etterforskningen, og kalte det hele et «kupp»:

– Etter hvert som jeg lærer mer for hver dag som går, er jeg i ferd med å konkludere med at det som finner sted er ikke riksrett, det er et KUPP, skriver presidenten.

– Meningen er å ta bort folkets makt, deres stemmer, deres friheter, deres rett til å bære våpen, religion, militære, grensemur og deres gudgitte rettigheter som borgere av Amerikas Forente Stater! fortsatte presidenten.

Trump følger tiraden opp med en video. Videoen anklager demokratene for å bruke riksrett til å «utkjempe politiske kamper».

– Den største heksejakten i vårt lands historie!, skriver Trump sammen med videoen.

Tidligere denne uken gikk presidenten hardt ut mot lederen av etterretningskomiteen, Adam Schiff, og spurte hvorvidt han demokraten burde bli pågrepet og anklaget for forræderi.

Stadig flere støtter riksrett

Trumps generelle oppslutning er rekordlav, ifølge en måling utført av CNBC. Kun 37 prosent av amerikanere sier at han gjør en god jobb.

To meningsmålinger tidligere denne uka viser imidlertid at amerikanernes støtte til riksrett har økt betraktelig etter at Representantenes hus iverksatte den formelle granskingen i forrige uke.

Ifølge en måling fra Quinnipiac University mener 47 prosent av registrerte velgere at Trump bør stilles for riksrett og bli fjernet fra presidentembetet. Like mange svarer at han ikke bør bli det. En uke i forveien svarte 37 prosent ja til riksrett mens 57 var imot.

Varselet mot Trump hevder blant annet at presidenten har forsøkt å bruke sin politiske makt til å sverte sin politiske motstander Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

