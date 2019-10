En enstemmig jury leste opp kjennelsen i Dallas, Texas tirsdag ettermiddag.

Avgjørelsen ble møtt med både applaus og skrik fra rettssalen, melder CNN.

Gikk inn i feil leilighet

Hendelsen, som har blitt omfattende dekket i amerikanske medier, fant sted 6. september 2018.

Da kom daværende politibetjent Amber Guyger hjem sent på kvelden etter jobb i Dallas, Texas.

Ifølge sin egen forklaring trodde hun at det var døren til sin egen leilighet hun åpnet, da hun gikk inn i leiligheten til nabo Botham Jean (26).

Botham skal da ha sittet i sofaen og spist iskrem, iført shorts.

DREPT: Botham Jean (26) ble drept i leiligheten sin 6. september i fjor. FOTO: Scanpix

Hun har forklart at hun ble så skremt av å se en mann i sin egen leilighet, at hun skjøt ham med tjenestevåpenet sitt. Guyger var fortsatt iført uniformen sin da hun gjorde dette.

Jean døde senere av skadene han pådro seg. Få dager etter ble Guyger arrestert og siktet for uaktsomt drap. Denne siktelsen ble senere endret til å gjelde overlagt drap, og på tirsdag ble Guyger altså funnet skyldig.

Kan få livstid

Guygers advokater hevdet at drapet skjedde i selvforsvar. Dette ble avfeid av aktor Jason Hermus.

– Selvforsvar skal være siste utvei. Drapet kan ikke begrunnes og ikke rettferdiggjøres, sa Hermus i retten.

Mens juryen fant Guygers skyldig i overlagt drap tirsdag, vil ikke den endelige dommen komme før senere til uken. 31 år gamle Guyger risikerer livstid i fengsel.

– En seier for svarte mennesker

Saken har fått mye oppmerksomhet i USA, mye på grunn av at Guyger er en hvit politibetjent og offeret Jean var afroamerikaner. Advokat for Jeans etterlatte, S. Lee Merritt kalte dommen en «stor seier» ikke bare for familien, men også «for svarte mennesker i USA», ifølge CNN.

– Dette er en tegn på at ting endrer seg her i landet. Politiet kommer til å bli holdt ansvarlig for sine handlinger, og vi tror dette vil forandre politiets oppførsel over hele verden, sa Merritt utenfor rettslokalene.