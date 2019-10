Hertuginne Meghan saksøker britisk avis

SAKSØKER: Hertuginnen saksøker den britiske avisen for brudd på loven om opphavsrett, misbruk av privat informasjon og brudd på personvernet. Foto: Pool New

Hertuginne Meghan saksøker Mail on Sunday etter at den britiske avisen trykket et brev hun skrev til faren, som hun har et anstrengt forhold til.