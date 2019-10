Jeg sitter bak rattet i en splitter ny Porsche Taycan Turbo – en bil som har 680 hk – på en tysk motorvei. En hysterisk rask bil.

I speilet ser jeg en bobil – og nå legger den seg ut i venstrefeltet. Den vil forbi! Jeg har ingen planer om å hindre den. Sakte men sikkert jobber den opp nok fart, og når den er på siden av meg, hører jeg dieselmotoren hyle som besatt. Sjåføren kaster et forundret blikk bort på meg.

"Hva i herrens navn holder denne fyren på med", må han ha tenkt.

Så lener han seg litt fram i setet mens motoren, som allerede er et hårstrå fra å bli sprengt i fillebiter, henter ut alt den har av krefter og siger forbi – før den legger seg foran meg i veibanen. Forbikjøring av en Porsche Taycan – det er noe å ha på CV-en for et hus på hjul!

– Fint, dette er akkurat hva jeg trenger nå. En bobil foran meg, tenker jeg.

Nå tror du kanskje at jeg er ironisk. Men neida, dette passer meg midt i blinken. Jeg skjønner at du blir forundret. Så la meg forklare:

Porsche Taycan er en av de mest spennende bilnyhetene i 2019. At den er elektrisk er naturligvis perfekt for det norske markedet.

Ikke i nærheten av Tesla

Når en av verdens raskeste biler skal lanseres, er vanligvis ikke det å sjekke forbruket høyest på prioriteringslista. Men med Taycan er det litt annerledes.

Her er det ingen bensinslukende motor under panseret. Det er faktisk to motorer – en foran og en bak – og begge er elektriske. Siden det siste gjør den høyaktuell hjemme i Norge, føler jeg litt på at jeg må drive god gammeldags forbrukerjournalistikk, også.

Hvis vi får kartlagt forbruket, skal det være mulig å si noe om rekkevidden, også. Selv om det ikke er det viktigste med denne bilen, tipper vi det er mange som er spent på det, likevel.

Dette kan være dårlig nytt for Tesla

Ruta går gjennom både Tyskland, Frankrike og Østerrike.

Rekkevidde og forbruk

Porsche er ikke bombastiske påforbruk og rekkevidde. De sier at Taycan Turbo skal klare mellom 381 og 450 kilometer på én lading. Turbo S skal klare mellom 388 og 412 kilometer.

Forbruket målt etter den nye og strengere WLTP målemetoden er oppgitt til henholdsvis 23,0-26,7 kWt/100 km for Taycan Turbo og 24,5-25,7 kWt/100 km Turbo S.

Oppgitt rekkevidde på Taycan er med andre ord på langt nær like bra som for eksempel Tesla Model S, som klarer opptil 590 km (WLTP). Men rundt 400 kilometer er nok for veldig mange, likevel. I alle fall så lenge rekkevidden er oppnåelig i den virkelige verden. Akkurat det er det vi vil sjekke.

Derfor har jeg bestemt meg for å kjøre pent de første timene vi disponerer bilen. Kjørecomputeren blir nullstilt – og så legger vi i vei.

Video: Her prøver vi å teste toppfarten på Porsche Taycan!

Lav regenerering

Utgangspunktet for lavt forbruk er i alle fall på plass. Taycan har kun 0,22 i Cd-verdi – som betyr svært lav luftmotstand. Akkurat det er en av de viktigste faktorene for å unngå unødvendig høyt forbruk.

Batteriet er for øvrig på 93,5 kWt, men det er brutto kapasitet. Du får ikke tilgang til mer enn 87,4 kWt. Forklaringen er, som mange andre merker, at batteriet skal holde lenger, og at du derfor ikke kan lade det helt opp.

Forholdene vi kjører i er som følger: 13-15 plussgrader, våt asfalt – men ikke regn. Vi er to personer i bilen. Landskapet er i stor grad flatt den første timen.

Vi har ikke tenkt å begi oss ut på en ”hypermile”-tur, for å se hvor langt bilen kan gå i teorien. I stedet vil vi sjekke hva som er realistisk rekkevidde med tilnærmet normal kjøring.

Denne parkerer selv Porsche Taycan på langstrekkene ...

Nytt kjøreprogram

Vi setter likevel bilen i Range-modus. Det er et helt nytt kjøreprogram for Porsche – og handler naturligvis om å få optimalisert bilen mest mulig i forhold til god rekkevidde.

I Range-modus senker bilen seg for å minske luftmotstanden. Gassresponsen er litt lavere, toppfarten reduseres, klimaanlegget går i Eco-modus og vi har i utgangspunktet kun bakhjulsdrift. Spoilere bak justeres også for å gjøre luftstrømmene mest mulig effektiv – mens luftgardinene under lyktene foran lukkes.

Taycan kan også regenerere strøm når du slipper gassen. Men dette er langt ifra ”ènpedalskjøring”. Porsche vil at bilen skal føles mest mulig som en vanlig bil – og mener dessuten at det i mange situasjoner er lite å hente på regenerering. Du kan velge tre innstillinger av regenerering, ”Av”, ”På” og ”Auto”.

Den siste bruker både live-informasjon om trafikken og navigasjonen til å optimalisere best mulig. Med andre ord: Du kan like godt overlate dette til bilen, så ordner den resten.

Førsteinntrykk av Porsche Taycan: – Det er bare å glede seg!

Hver gang vi passerer en landegrense, informerer bilen om de ulike fartsgrensene. Smart.

Lavt forbruk

Vi følger fartsgrensene – men på motorveien med 110 km/t holder vi oss til 100 km/t. I Norge er det uansett ikke ofte du kan kjøre fortere enn det – uten å risikere en klekkelig bot.

Og dette bringer meg tilbake til bobilen som nettopp har passert oss. Det passer meg altså perfekt – for da kan jeg ligge i dragsuget og spare strøm. Jeg kan nesten se for meg isbjørnene jeg redder livet til, mens jeg seiler ”medstrøms” nedover motorveien.

Etter 24 minutters kjøring ligger forbruket på imponerende lave 19,7 kWt / 100 km. Det tilsier at rekkevidden ikke er urealistisk. På den tiden har vi faktisk også tilbakelagt nøyaktig 19,7 kilometer – med en snittfart på 49 km/t.

Enn så lenge har det vært mye lyskryss og bykjøring. Men nå har vi altså fått motorvei foran oss. Og her skal vi ligge en god stund til.

Etter 50 minutter har forbruket økt til 2,15 kwt/m – og snittfarten har økt til 61 km/t.

Joda, heftig sportsbil kan funke året rundt

Er du hard på gassen, skjer det naturligvis ting med forbruket, ganske så raskt.

Umulig å holde igjen …

Foreløpig har jeg nesten kjørt som en prest. Styrt unna heftige akselerasjoner eller høy fart på motorveien. Du vil ikke tro hvilken viljestyrke dette krever, når du kjører en bil som gjør 0-100 km/t på drøyt 3 sekunder.

Når vi kommer over grensa til Østerrike, og får noen svingete fjellveier foran oss, er det bare å tilstå at alt som kan kalles fokus på ”øko-kjøring” blir borte som dugg for solen. Disse veiene trygler om at vi skal å bruke bilen slik den er bygget for å kjøres! Jeg legger inn Sport Plus – og kjører som jeg skulle ha stjålet både bilen og halve kongeriket.