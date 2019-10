Manchester City-Dinamo Zagreb 2-0

Manchester City hadde stanget mot en mur av Dinamo Zagreb-spillere i 66 minutter. Så dukket innbytter Raheem Sterling opp foran mål.

Pep Guardiola jublet som besatt på sidelinjen.

– Det betyr mye for Guardiola, dette her, sa kommentator Peder Mørtvedt.

I minuttene etter scoringen kokte det over for Manchester City-manageren. Han reagerte kraftig på at Sterling ikke fikk straffespark da kantspilleren ble lagt i bakken på ureglementært vis. TV-bildene viste at det trolig burde vært frispark til Sterling like utenfor 16-meteren. Den nederlandske dommeren svarte med å gi Guardiola gult kort.

Så var det Ilkay Gündogans tur til å gå i bakken innenfor 16-meteren.

– Han overfalles jo fullstendig, utbrøt TV 2s kommentator.

Men det var ikke slutt på de kontroversielle situasjonene. Like etterpå ble Sergio Agüero taklet i feltet.

– Han spennes bein på, konkluderte Mørtvedt.

– City er snytt for tre straffespark, selv med VAR, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland oppgitt.

Til tross for frustrasjon over flere feilaktige dommeravgjørelser beholdt Manchester City-spillerne roen. På overtid satte Phil Foden inn 2-0. Da fikk også Dinamo Zagrebs trener gult kort. Med seks poeng på to kamper er de lyseblå i førersetet i gruppe C.

Foden var fornøyd etter kampen.

– Jeg er ikke så vært til å score mål i Champions League, sier han med et smil til Viasat.

– Da Sterling kom på banen endret han tempoet vårt. Det var det vi trengte, fortsetter Foden.

PSG har også en fot i åttedelsfinalen etter 1-0-seier borte mot Galatasaray. Mauro Icardi ble kampens eneste målscorer.

Juventus hadde få problemer med å slå Bayer Leverkusen hjemme i Torino. Gonzalo Higuain sendte vertene i ledelsen etter en flott prestasjon. Federico Bernardeschi doblet ledelsen etter et godt forarbeid av Higuain, mens Cristiano Ronaldo fikk æren av å sette spikeren i kista like før full tid.

I Moskva sørget scoringer fra Joao Felix og Thomas Partey for at Atletico kunne ta med seg en 2-0-seier til Madrid.