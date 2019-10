Bakgrunnen for straffen er at Salazar blant annet skal ha oppbevart og videresolgt testosteron. Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremmet saken, og mandag besluttet et dommerpanel å dømme Salazar, opplyser USADA i en pressemelding. Treneren hevder sin uskyld og varsler en anke.

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, blir også straffet med fire års utestengelse. Han har samarbeidet tett med Salazar og var personlig lege for flere av den profilerte trenerens elever.

Begge to har hatt et nært samarbeid med sportsutstyrs-produsenten Nike. Nå skriver The New York Times at Salazar flere ganger har briefet Brown og Nike-topper, inkludert president Mark Parker, om ulike eksperimenter rundt bruk av dopingmidler.

Et eksperiment i 2009 dreide seg blant annet om hvor liten mengde av et spesielt testosteron i en krem man kunne ta før det ga utslag på dopingtester. Da fikk han svar på en e-post fra Mark Parker, som New York Times gjengir:

– Det vil være interessant å fastslå minimumsmengden som vil gi positivt utslag på en dopingtest. Finnes det andre hormontyper som vil gi mer dramatiske resultater, eller andre stoffer som kan øke hvor raskt det absorberes inn i kroppen?

Nike har ikke villet kommentere saken overfor NY Times, men sier i en uttalelse at de ikke støtter noe som helst for for bruk av ulovlige stoffer.

Farah nekter for involvering

Treneren ble satt under etterforskning etter at et BBC-program i 2017 kom med avsløringer om dopingbruk på treningsanlegget i Oregon, der Salazar holdt til.

Den britiske superstjernen Mo Farah var tidligere Salazars mest profilerte utøver. Både Farah og Salazar har avvist alle anklager om brudd på dopingreglene.

Farah brøt med den omdiskuterte treneren i 2017. Briten er fire ganger OL-mester og seks ganger verdensmester. Han tirsdag at hna var lettet over at etterforsningen er fullført og at han har nulltoleranse for de som bryter reglene.

På listen over utøvere som er trent av Salazar står blant andre også Sifan Hassan. Hun vant 10.000-metergullet under det pågående verdensmesterskapet i Doha.

Tirsdag opplyste Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i en kort uttalelse at Salazars VM-akkreditering er kansellert.

I en uttalelse sier Salazar selv at han er sjokkert over utfallet av saken mot ham. Han varsler videre at han kommer til å anke.