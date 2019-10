– Karsten har en unik historie, den vil vi prøve å selge

– Så det betyr litt det også? Den anerkjennelsen?

– Jeg tror at vi alle ikke er større enn at vi synes det litt gøy å bli anerkjent for prestasjonene våre. Samtidig føler jeg at jeg har bevist gang på gang at jeg klarer å jobbe uten den anerkjennelsen, men når jeg først presterer og får det til så synes jeg vi fortjener å få en klapp på skuldra. Nå er det opp til folk selv da, interesse blir jo skapt og hvis folk synes det er gøy å følge med på oss så er jeg jo selvfølgelig takknemlig for det. Det virker jo som det er litt gøy da, det å følge med på oss, spør Karsten Warholm.

Eventyrlige seertall

Det har Warholm rett i. Under VM i Doha har nordmenn flokket seg rundt fjernsynet for å se de norske profilene. 1.465.000 fikk med seg 400 meter hekk-finalen. Til sammenligning var det i snitt 589.000 som satt foran fjernsynet da Karsten Warholm tok gull på 400 meter hekk under EM i Berlin i fjor sommer.

– Det er kjempestas og der er det jo flere som er litt skyldige. Ingebrigtsen-familien skaper flere overskrifter og Amalie (Iuel) som presterer i dag. Det er mange som har levert og jeg håper vi kan skape litt friidrettsfeber. Jeg er jo veldig interessert i friidrett, så jeg vil jo dele den interessen med flere. Det virker som vi er på rett vei, forteller Warholm.