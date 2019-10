– Det er en uetisk og skadelig måte for fisk å dø på, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal, om det som har fått navnet «spøkelsesfiske».

Siden 80-tallet har Fiskeridirektoratet ryddet den norske kystlinjen for teiner og garn som har forsvunnet fra fiskere. Til sammen har de dratt opp garn fra sjøen som tilsvarer strekningen Oslo til Helsinki.

Fant død sel og hval

I år forlenget de toktet, og dro for første gang til Svalbard for å rydde opp i farvannet der. Etter det fem uker lange toktet fra Vestlandet til 77 grader nord, kom de hjem med en av de største fangstene i historien.

På årets oppryddingstokt fant Fiskeridirektoratet nesten 6 mil med tau i havet.

De hadde fjernet 25 km med garn, 1242 teiner, 57.000 meter tauverk, 800 meter vaier og 24.000 meter line. I fiskeredskapene de dro opp fra havbunnen fant de blant annet død fisk, skalldyr, sel og hval som følger av spøkelsesfiske.

– Basert på kunnskapen vi hadde visste vi at det ville være lurt å dra inn i Svalbardsonen. Vi fant en del snøkrabber som satt igjen i teiner, og som påvirker systemet der oppe, sier Langedal.

Spøkelsesfiske Uttrykket «spøkelsesfiske» blir brukt om fiskeutstyr som har blitt mistet, og som blir liggende på bunn i lang tid og fortsetter å fange fisk.

Norge har siden 1980 ryddet forsvunnet fiskeutstyr langs norskekysten.

Hvis fiskere mister utstyr i norsk forvaltningsområde, har de plikt til å melde fra om det.

Informasjonen Fiskeridirektoratet får fra fiskere, bruker de til å finne igjen det forsvunne utstyret.

Gjenfinningsprosenten til Fiskeridirektoratet er 80 prosent.

Kan fiske i flere år

Langedal forteller at spøkelsesfiske kan stå og fiske i flere år, men hvor mye fisk som dør som følger av det, er umulig å svare på.

– Det finnes ikke et menneske som kan gi deg svaret på det, men det er ikke helt ubetydelig. Derfor gjør vi det vi kan i Norge for å holde tallet nede.

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal, oppmoder fiskere om å alltid melde i fra hvis de mister utstyr til havs.

Selv om Norge drar på oppryddingstokt hvert år, blir det ikke mindre av spøkelsesfiske.

– Gjør dere noe annet for å få bukt med forurensingen?

– Det gjør vi. Vi kan ikke holde på med dette til evig tid. Vi jobber med flere element som nedbrytbare garn, og muligheten for at alle fiskeredskaper skal merkes slik at vi kan finne de igjen, sier Langedal.