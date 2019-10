Det bekreftet Marsch på en pressekonferanse tirsdag.

Treneren er glad for at Braut Haaland har meldt seg til tjeneste.

– Han er viktig for laget. Han har scoret mange mål for oss dette året. Han er alltid en trussel. Det eneste vi nå må vurdere er om han er klar til å starte eller om han skal komme innpå. Men han er klar, sier Marsch.

Braut Haaland scoret hat trick i sin Champions League-debut og er naturlig nok toppscorer i Champions League.

Marsch forteller at han tidlig så Braut Haalands potensial.

– Før sesongoppkjøringen visste vi at Erling hadde stort potensial. To eller tre uker etter oppstarten skjønte vi at spillergruppen så sterk ut. Og vi skjønte at Erling hadde gode muligheter til å utvikle seg. I hver eneste treningkamp og i hver eneste obligatoriske kamp har han vært farlig foran mål. Han er en viktig spiller for oss. Så lenge han har hodet på rett plass og fokuserer på de rette tingene, noe jeg tror er lettere fordi han har en far som spilte fotball, finnes det ingen grenser for hvor god han kan bli, sier han.

Nordmannen har scoret 11 mål på åtte kamper i den østerrikske ligaen. Men nå skal han bryne seg på Virgil Van Dijk, en av verdens beste midtstoppere.

MÅLBEVISST: Lagkompis Rasmus Kristensen mener Erling Braut Haaland lever ut guttedrømmen. Foto: Markus Berger

– Det blir vanskelig, sier Marsch på spørsmål om duellen.

– Vi har snakket mye om hvor gode Liverpool er denne uken. De har ingen svakheter. Taktisk er det ingen som er bedre. Vi liker fotballen Liverpool spiller, for vi spiller litt på samme måte. Men nøkkelen vår ligger i at vi ikke må bli redde. Vi må spille med vår aggressivitet og selvtillit, sier Marsch.

Danske Rasmus Kristensen roser sin norske lagkompis.

– Erling er for det første veldig profesjonell. Han jobber hardt. Han er ung, men han er veldig målbevisst. Erling vet hva han gjør, og han har sine egne ritualer. For øyeblikket er han en gutt som lever ut guttedrømmen, sier Kristensen.