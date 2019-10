Tidlig tirsdag kveld måtte Sør-Vest politidistrikt rykke ut til en hendelse utenom det vanlige.

– Meldingen inn til oss gikk på at to personer kranglet på Strømsbrua i Stavanger. Vanligvis blander ikke politiet seg inn i krangling, men det vakte sånn oppsikt, at vi likevel valgte å sende en patrulje, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Da politiet ankom stedet ble det klart at den opphetede krangelen var mellom en syklist og bilist.

Reagerte på mobilbruk

– En syklist hadde kommet syklende fra sentrum i retning sør, da vedkommende ble oppmerksom på en bilist i motgående kjørefelt som brukte mobilen. Syklisten ble såpass provosert at han synes det var på sin plass å «vise en av fingrene». Deretter spyttet syklisten på bilisten gjennom det åpne vinduet, forteller operasjonslederen.

Dette falt ikke i god jord hos bilisten.

– Føreren av bilen svarte da med å slå til syklisten, sier Randulff.

Heldigvis var det rundt dette tidspunktet at politipatruljen ankom stedet, og de klarte fort å roe stemningen.

– Politipatruljen klarte å megle mellom de to trafikantene, og det endte til slutt opp med at trafikantene gjorde opp ved å ta hverandre i hånden, sier operasjonslederen.

– Uvanlig

Begge trafikantene har utvist klanderverdige forhold, ettersom det verken er lovlig å snakke i mobil uten handsfree eller lov å utøve vold.

– Meglingen var en suksess, så i dette tilfellet vil det likevel ikke bli noen videre sak. Det var ingen fysiske skader på personer eller kjøretøy, sier Randulff.

Selv om saken har et alvorlig bakteppe, tillater politiet seg å le litt av hendelsen.

– Dette er ikke akkurat en sak vi opplever til daglig, sier operasjonslederen.