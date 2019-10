– Gammeldags og bakstreversk

«Det er en dramatisk utvikling som ikke kan fortsette dersom partiet ønsker seg økt oppslutning ved valgene i 2019 og 2021», het det i rapporten.

Utvalget, som ble ledet av Ole Berget, tidligere statssekretær for Siv Jensen, gikk igjennom den demografiske utviklingen i Oslo, og påpekte at det lå an til en sterk økning i antallet og andelen unge velgere, mens andelen eldre var på vei ned.

Frp måtte finne nye velgergrupper. Det vil si unge, kvinner og innvandrere, konkluderte utvalget.

Det ble advart mot å følge gammel oppskrift, med fokus på de samme politiske løsningene som alltid, innvandring og eldreomsorg, noe som ifølge rapporten kunne «bidra til å opprettholde inntrykket av Oslo Frp som et gubbeparti».

Tar oppgjør med innvandrerkritiske utspill

Til tross for at utvalget konkluderte med at Oslo Frp er avhengig av å få større oppslutning hos velgere med innvandrerbakgrunn, fortsatte partilaget på samme kurs, blant annet med valgannonser mot nikab og burka.

Fåne mener dette ikke gagnet Oslo Frp.

– Personlig ser jeg ingen grunn til at Frp ikke skulle være det største partiet blant innvandrere. Men så har man soloutspill med kritikk mot religion, og da skjønner jeg veldig godt at mange ikke har lyst til å stemme på Frp, når man har holdninger i partiet som for eksempel er islamkritiske. For meg er det veldig viktig at man dømmer folk for hvordan de er, og ikke hvilken tro de har.

Han mener Oslo Frp har feilbedømt velgerne i en moderne, ung hovedstad.

– Jeg tror ikke at vanlige velgere, folk flest, ikke liker innvandrere og har bilen nærmest sitt hjerte, sier han.

Fåne mener hans partifeller er for negative.

– At man går imot for eksempel sykkelveier og bilfritt sentrum strider imot det mange i Oslo faktisk liker. Vi må heller vise hva vi virkelig ønsker i Oslo, og ikke bare hva som er så galt med alt byrådet har gjort.

– Veteraner gått ut på dato

Den liberale FpU-toppen mener det vil lønne seg for Oslo-partiet å få inn flere unge folk til å representere partiet framover. Han understreker at han ikke vil blande seg inn i nominasjonen av kandidater til stortingsvalget i 2021, men legger ikke skjul på at han er uenig med dagens fremste politikere i Oslo Frp etter partileder Siv Jensen.

– Carl og Christian er veldig dyktige politikere, men henger igjen i det som har fungert tidligere. Det har jeg forståelse for. Det har fungert før, men det fungerer ikke nå lenger, og da tror jeg det er viktig å ha en mer progressiv holdning, og være partiet med ja-stempelet i stedet for å si nei til alt.

– Jeg tror mange anser Frp som et gammeldags parti i Oslo, og det er en helt gal fremtoning. Liberal politikk er moderne, det er noe som appellerer til unge, og det appellerer til Oslos befolkning.

Hagen og Tybring-Gjedde ønsket tirsdag ikke å kommentere uenigheten innad i Oslo Frp og ønsket om fornyelse. Tybring-Gjedde sier i en SMS at de som vil ha en annen politikk for Oslo Frp får ta det opp internt i partiet.